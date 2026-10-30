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▲葛西瓦透露遇到阿妹選中的曲目，會跟他一起進錄音室，配唱時親自示範，讓葛西瓦笑說：「結果我更沒辦法唱了，因為她唱得實在是太好啦！」（圖／環球音樂提供）

奪下2座金曲獎的歌手葛西瓦，時隔4年推出專輯《這是一本給大人的故事書》，昨（29）日舉辦聽歌會，提到新歌〈我們都沒認輸〉，透露去年他帶著患有先天性疾病的2歲小兒子四處求醫，因此工作全面停擺，讓老闆張惠妹得知後心疼大吼：「為什麼沒跟我說？我可以幫忙找醫生啊！」葛西瓦數位專輯將於今日正式發行，特別搶先舉辦聽歌會，睽違4年再發片，現場他暢聊這幾年的心情點滴，其中歌曲〈我們都沒認輸〉訴說最深沉的脆弱與無力。葛西瓦坦言去年他帶著患有先天性疾病的小兒子四處求醫，因此工作全面停擺，老闆張惠妹得知他遭遇重大難關後，既心疼又生氣的說：「為什麼沒跟我說？我可以幫忙找醫生啊！」葛西瓦當下緊張回應：「我下次再跟妳說。」這讓阿妹一聽更氣，大吼：「沒有下次了！」看似嚴厲的責備，其實充滿了對葛西瓦的不捨與心疼。葛西瓦坦言自從當了爸爸之後，對小孩、身邊的朋友生病會變得很敏感，體悟到用錢解決不了的問題會更著急。在確定孩子已痊癒後，葛西瓦躲起來哭，讓孩子童言童語問：「爸爸怎麼在哭？」歌詞中一句「vai’anga（都過去了）。」是葛西瓦給孩子的安慰，也是跟自己的對話。提及與阿妹的相處，葛西瓦向來對她有著崇敬的畏懼，平時都稱呼她：「老闆娘！」而張惠妹則會稱讚葛西瓦的聲音有特色、有故事，遇到她選中的曲目，還會跟葛西瓦一起進錄音室，配唱時親自示範，讓葛西瓦笑說：「結果我更沒辦法唱了，因為她唱得實在是太好啦！」並開玩笑表示：「我有跟她講過要不要拿去唱，點閱率會比較高。」除了全面上線的數位專輯，葛西瓦更規畫推出實體專輯卡帶，他表示：「當初在做這張專輯，我很急躁，只想著趕快發行，但經過這幾年，體悟到很多事情是需要累積的，也需要勇氣去嘗試更多不同的挑戰。」