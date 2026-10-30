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高雄市民進黨左楠區議員候選人張以理，靠著拜票時手捧美食狂吃，再加上他在抽號時抽到8號，脫口說出「八包煎餃」在Threads爆紅，掀起許多討論度，而他也被發現親弟弟來頭不小，居然是金曲樂團麋先生的貝斯手張以諾，讓許多網友直呼「超驚訝！」隨著選戰即將到來，許多候選人紛紛透過社群宣傳自己，其中一位總是邊拜票邊拿著美食吃的張以理瞬間在Threads爆紅，總是不藏私推薦自家私房小店的他，變成了新一代美食Foodie帳號，流通速度廣到讓許多人都忘記他其實是要選議員。甚至他自己在抽號時，也因為太緊張忘了自己的競選口號，抽到8號時，不小心脫口說出「八包煎餃拼到底」，讓台下所有人一頭霧水，而這句話也直接變成了網路迷因。值得一提的是，有網友發現張以理的弟弟更是來頭不小，竟是樂團麋先生的貝斯手張以諾，哥哥還曾在社群祝福過弟弟新婚快樂，可惜因為確診無法參加婚禮，「現在哥哥比弟弟紅了，畢竟美食網紅比較受注意」、「他知道他哥現主時以foodie名揚台灣嗎」、「擺在一起真的很像」、「真的沒辦法想像他們是兄弟。」