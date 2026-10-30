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10年暴增55.7% MLB總薪資膨脹太誇張

▲紐約大都會隊的外野手索托（Juan Soto）以6190萬美元（約合新台幣20.1億元）的驚人天價，連續兩年蟬聯大聯盟年薪王。（圖／美聯社／達志影像）

2026年底大聯盟勞資雙方的訴求是什麼？

▲球員工會則希望提升球員待遇，要求球隊提高開支，他們堅決拒絕設定薪資上限來限制變相削減球員收入。（圖／美聯社／達志影像）

2026年CBA談判大綱與關鍵規則對比

談判項目 資方提案（MLB聯盟方案） 勞方立場（MLBPA工會方案） 薪資體制 硬性上限2.453億美元／硬性下限1.712億美元 堅決拒絕任何硬性上限／下限體系 受影響球團 8隊需減薪（合計縮減5.78億）；12隊需增資（合計增加6.17億） 維持自由市場競爭，由市場機制決定球員價值 營收分配機制 球員保證獲得聯盟總營收的50%，與NFL、NBA、NHL看齊 質疑非真正50-50分潤，要求提高大市場球團支出要求 地方媒體轉播權 30隊轉播權收歸聯盟中央化平均均分，徹底消除電視轉播黑名單 各隊提撥5000萬美元入公庫，三分之二分配給小市場球隊 奢侈稅（CBT）門檻 取消現行軟性CBT，完全由硬頂上限取代 將CBT起徵門檻大幅提高至3億美元，減少豪門繳稅負擔 合約年限與遞延條款 全面禁止薪資遞延；轉隊合約最長5年、續約最長6年 反對限制合約年限與禁止遞延，捍衛球員簽訂長約權利 最低保障年薪 底薪從76萬調升至90萬美元，滿一年年資者保障100萬美元 底薪直接調升至150萬美元，且每年強制調薪10% 合格報價（QO）制度 全面廢除合格報價與選秀籤補償 贊成廢除QO制度以利自由球員簽約流通 下放小聯盟限制 提案從單季5次微幅下修至4次；設立每週球員名單鎖定日 要求下調至最多3次，嚴格限制球團頻繁升降球員

封館可能造成哪些衝擊？

▲道奇與釀酒人之戰不僅爭奪世界大賽門票，更象徵資本與公平的對抗，其結果恐成2027年MLB新勞資協議的重要風向標。（圖／路透／達志影像）

釀酒人封王為何無法掩蓋制度問題？

▲釀酒人隊的奪冠不僅未能撫平矛盾，反而更加坐實了制度的畸形現實。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年世界大賽於10月下旬正式落幕，美國職棒大聯盟（MLB）並未迎來平靜的休賽季，反而步入了近30年來最凶險的停擺危機。現行長達5年的集體勞資協議（CBA）即將於美國東部時間2026年12月1日深夜11時59分正式到期失效。球團資方陣營展現了前所未有的團結意志，誓言在新協議中強行引進北美四大職業運動中唯一的硬性「薪資上限（Salary Cap）」與「薪資下限（Salary Floor）」體系；而球員工會（MLBPA）則將薪資上限視為剝削球員權益的不可觸碰紅線。這場圍繞在資產重組與薪資管制的正面對撞，正讓大聯盟走向一場幾乎無法避免的全面封館風暴。資方不惜玉石俱焚也要推動硬帽的核心根源，在於大聯盟過去十年間球員薪資快速上漲，部分球隊已經難以負荷。根據美聯社（AP）與大聯盟官方的薪資統計數據，，各項統計口徑包含合約總額、40人名單與附加福利結算達到約61.3億美元（開季26人名單基準約54億美元），對比十年前的2016年基準，全聯盟總薪資支出2016年約為39.4億美元，到了2026年暴增至61.3億美元，整整淨增加超過21.9億美元，。球員平均薪資則由2016年的396萬美元攀升至2026年的534萬美元，增幅達到34.8%。在頂薪球員方面，2016年大聯盟最高年均薪約在3000萬至3400萬美元之間；到了2025至2026年，大都會強棒索托（Juan Soto）等頂尖球員的合約年均薪一舉飆破6000萬美元大關，頂薪天花板十年間翻了近乎一倍。然而，這項驚人增長伴隨著極端的貧富懸殊。，前100名球員更是拿走近半數（49%）的薪資。紐約大都會隊以高達3.522億美元的團隊薪資連續4年領跑全聯盟，洛杉磯道奇隊若不計遞延折現更高達3.952億美元；相較之下，克里夫蘭守護者隊開季薪資僅6230萬美元，底層球隊與豪門的薪資差距突破5倍甚至7倍之多。大市場球隊透過極端超長約與延遲付款（Deferrals）將奢侈稅常規化，讓中小市場球團在軍備競賽中徹底陷入絕望。面對即將到來的談判死局，球團與球員工會各自提出了南轅北轍的陣營訴求，，杜絕豪門無限制競價，並強制低支出球隊花錢。另外，比照NBA、NFL與NHL，將球員總報酬固定在聯盟總營收的50%，終結公開市場競標所帶來的薪資溢價風險，並，解決因剪線潮與轉播商破產帶來的轉播金崩盤問題，並消除球迷看球的電視黑名單。而小市場球隊老闆也希望避免類似大谷翔平這種極端薪資遞延合約再次出現，對自由球員轉隊合約設定最長5年上限、續約原隊最長6年上限，單一球員薪資不得超過球隊薪資上限的15%至16，並取消合格報價（QO）這種拖累自由球員市場流通性的合格報價補償選秀制。至於球員工會（MLBPA）的訴求則完全相反，，工會執行副主席邁爾（Bruce Meyer）將薪資上限形容為「核彈級毀滅工具」，認定這是資方聯合壓制球員薪資與剝奪球員自由市場權利的幌子，任何以硬帽為前提的提案皆「免談」。工會還要求大幅提高最低保障年薪，要求。並推動「競爭誠信稅」，針對未達最低薪資門檻的低支出擺爛球隊祭出重罰甚至沒收選秀籤，並將現行競爭平衡稅（CBT）門檻從2.44億美元提高至3億美元，讓大市場球隊擁有更多花錢自由。擴大薪資仲裁「超級二年級生」資格將門檻比例從22%大幅放寬至44%，讓約30名優秀年輕球員能提前一年進入高薪仲裁。並限制下放小聯盟次數將球員單季被選擇權下放小聯盟的次數上限從5次限縮至3次，保障邊緣與牛棚球員權益。簡而言之，，設定薪資上限將遊戲規則訂清楚，避免無底洞般的競價；而球員工會則希望提升球員待遇，，雙方的訴求完全不同，走向矛盾是必然的。過往的歷史經驗說明，雙方根本不可能達成和解，會出現的結果只可能是其中一方在壓力之下選擇退讓。若勞資雙方未能在12月1日午夜前簽署新協議，大聯盟各球團老闆將毫無懸念地啟動「封館」。封館一旦生效，大聯盟所有自由球員簽約、球員交易將被立刻凍結，球員被禁止使用球團任何訓練設施與醫療資源，球團與球員之間不得進行任何形式的接觸。若停擺延燒至2027年春訓，3月份的開幕戰將直接面臨延期甚至取消的巨大威脅。MLB在1994-95年曾經進行大罷工，大聯盟資方上次試圖強推薪資上限是在1994年，結果引發了長達232天的毀滅性球員大罷工，不僅導致1994年世界大賽歷史性取消，1995年賽季也被迫縮減延後開打。大聯盟耗費了數年時間、直到1998年全壘打大賽熱潮才勉強挽回流失的球迷民心。其他北美聯賽類似的經驗，NHL國家冰球聯盟2004-05年全面停擺，資方為了強推硬性薪資上限，展現了最極端的決心，直接封館停擺整整一整個賽季（310天），導致整個2004-05賽季完全取消報銷，球員最終被迫妥協接受薪資上限。NBA在1998-99賽季（縮水至50場）與2011年（縮水至66場）兩度因薪資上限與營收分潤比例爆發停擺；NFL則在2011年經歷了136天的休賽季封館，最終雙方皆靠著鎖定約48%至51%的營收分潤協議才達成和解。面對球員工會的強硬抗拒，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）展現出前所未有的強硬姿態。曼弗瑞直言，資方陣營內部對於爭取薪資上限達到了「史無前例的一致團結」，並公開向工會喊話，強調在集體談判中「固步自封、宣稱永不讓步絕非高明的談判技巧」。曼弗瑞認為，大聯盟超過4億美元的薪資極端差距已嚴重傷害運動本質。根據民調顯示，高達79%的重度棒球迷支持引進薪資上下限。；反觀設有硬帽的NFL、NBA與NHL，同期內共有20支中小市場球隊奪冠。工會方面則以剛剛落幕的2026年世界大賽反唇相譏，指出全聯盟市場最小的釀酒人隊與長年低預算的光芒隊攜手打進總冠軍賽，甚至由釀酒人奪下世界大賽首冠，正好證明了大聯盟目前的非薪資上限體系完全運作良好，中小市場球隊只要經營得當完全具備奪冠競爭力。然而，釀酒人隊的奪冠不僅未能撫平矛盾，反而更加坐實了制度的畸形現實。曼弗瑞對此犀利回應：「這並不代表小市場球隊不能贏，而是這種情況實在太罕見了。釀酒人等了整整40年才回到世界大賽，40年才出現一次絕不能被稱為健康的常態。」，他坦言球隊在棒球營運開銷上已竭盡全力達到聯盟中段班，但密爾瓦基球迷每天都在恐懼球隊是否又要再等44年才能爭冠。當新科世界冠軍的資方老闆都在為生存焦慮大聲疾呼時，這場圍繞著失控通膨與硬帽體制的大聯盟停擺危機，早已無可避免。