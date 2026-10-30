均衡飲食是兒少健康成長的重要基礎，但對部分弱勢家庭而言，生活支出壓力可能影響日常飲食安排。Cofit 群健科技迎接成立 12 週年，以「健康有你，營養有愛」為主題發起公益團購活動，公益受贈單位為家扶基金會，希望透過捐款支持弱勢兒少。除了活動前率先捐贈 12 萬元啟動金，Cofit 也採購上百件家扶手作商品作為團購贈禮，並承諾於 10 月 23 日至 11 月 24 日活動期間，將每筆公益團購訂單金額的 12% 捐贈予家扶基金會。
此次號召阿淇博士、Poppy波痞、歐娜、曾貓等 7 位 KOL 與團購主響應，推出全年最低 56 折起的優惠，期望將深耕 12 年的健康飲食理念轉化為公益行動，邀請民眾關注弱勢兒少的營養需求。
從飲食紀錄到營養師陪伴 Cofit 深耕健康管理 12 年
從飲食紀錄、均衡營養到建立不易復胖的生活習慣，Cofit 創辦人林暐淳表示，Cofit 成立 12 年來服務超過 116 萬人，始終致力於讓健康管理變得更簡單，讓更多人能以負擔得起、容易實踐的方式照顧自己。
透過飲食紀錄 App、六大類食物分類系統，以及 8 週一對一真人營養師課程，將營養知識轉化為日常飲食建議，協助使用者擺脫極端節食與反覆減重，建立能長期維持的健康習慣。
只不過，當越來越多人重視飲食品質與均衡營養，部分弱勢家庭仍可能因生活支出壓力，影響日常飲食安排。Cofit 認為，健康不應是少數人的選擇，因此決定在 12 週年之際投入兒少公益，希望讓更多人關注弱勢家庭的健康維持需求。
生活支出影響飲食開銷 家扶提供兒少健康維持支持
根據家扶基金會 2025 年《弱勢家庭居住狀況調查》，在需負擔房租或房貸的受調查弱勢家庭中，高達 71.3% 因居住支出壓力影響日常飲食開銷。孩子的成長需要充足且均衡的營養，但對部分弱勢家庭來說，維持基本生活已不容易，更難以兼顧飲食品質。
Cofit 長期倡導的飲食調整，不只是熱量與體重控制，更重視均衡攝取身體所需的營養。此次以家扶基金會為受贈對象，希望透過實際捐款支持弱勢兒少扶助工作，也喚起社會對孩子飲食與營養需求的關注。
Cofit 12 週年號召 KOL 響應 公益團購捐款助弱勢兒少
Cofit 行銷長鄭如雅表示，今年適逢品牌成立 12 週年，Cofit 決定將週年慶活動結合公益捐贈，把長期倡導的健康飲食理念延伸至兒少關懷，邀請民眾在照顧自身健康的同時，也為需要幫助的孩子盡一份心力。
10 月 23 日至 11 月 24 日活動期間，Cofit 將提撥每筆公益團購訂單金額的 12% 捐贈予家扶基金會，讓民眾透過日常消費參與公益，為弱勢兒少送上一份支持。
此次共同響應的 7 位 KOL 與團購主中，身兼父母角色的阿淇博士認為，孩子的飲食健康與營養均衡，是每個家庭都重視的課題，期望透過此次團購，號召更多消費者從照顧自己出發，進一步關懷他人、支持弱勢兒少。
Cofit 12週年公益團購開跑 攜手多家品牌響應健康與公益
為號召更多民眾參與公益，Cofit 此次一共規劃3款健康管理方案，內容涵蓋營養師一對一飲食分析、荷爾蒙體質評測、AI飲食助教等服務，並加贈 InBody 體組成檢測，活動期間下單還可獲得 Cofit 贈送的家扶基金會幸福小舖的手作禮。此外，Cofit 也攜手健身工廠、迪卡儂、foodpanda等合作夥伴，共同推出總價值逾 25 萬元的抽獎活動，讓民眾在照顧自身健康的同時，也能以實際行動支持公益。
更多活動詳情請見活動頁面：https://hi.cofit.me/PN7C9。
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從飲食紀錄到營養師陪伴 Cofit 深耕健康管理 12 年
從飲食紀錄、均衡營養到建立不易復胖的生活習慣，Cofit 創辦人林暐淳表示，Cofit 成立 12 年來服務超過 116 萬人，始終致力於讓健康管理變得更簡單，讓更多人能以負擔得起、容易實踐的方式照顧自己。
透過飲食紀錄 App、六大類食物分類系統，以及 8 週一對一真人營養師課程，將營養知識轉化為日常飲食建議，協助使用者擺脫極端節食與反覆減重，建立能長期維持的健康習慣。
只不過，當越來越多人重視飲食品質與均衡營養，部分弱勢家庭仍可能因生活支出壓力，影響日常飲食安排。Cofit 認為，健康不應是少數人的選擇，因此決定在 12 週年之際投入兒少公益，希望讓更多人關注弱勢家庭的健康維持需求。
生活支出影響飲食開銷 家扶提供兒少健康維持支持
根據家扶基金會 2025 年《弱勢家庭居住狀況調查》，在需負擔房租或房貸的受調查弱勢家庭中，高達 71.3% 因居住支出壓力影響日常飲食開銷。孩子的成長需要充足且均衡的營養，但對部分弱勢家庭來說，維持基本生活已不容易，更難以兼顧飲食品質。
Cofit 長期倡導的飲食調整，不只是熱量與體重控制，更重視均衡攝取身體所需的營養。此次以家扶基金會為受贈對象，希望透過實際捐款支持弱勢兒少扶助工作，也喚起社會對孩子飲食與營養需求的關注。
Cofit 12 週年號召 KOL 響應 公益團購捐款助弱勢兒少
Cofit 行銷長鄭如雅表示，今年適逢品牌成立 12 週年，Cofit 決定將週年慶活動結合公益捐贈，把長期倡導的健康飲食理念延伸至兒少關懷，邀請民眾在照顧自身健康的同時，也為需要幫助的孩子盡一份心力。
10 月 23 日至 11 月 24 日活動期間，Cofit 將提撥每筆公益團購訂單金額的 12% 捐贈予家扶基金會，讓民眾透過日常消費參與公益，為弱勢兒少送上一份支持。
此次共同響應的 7 位 KOL 與團購主中，身兼父母角色的阿淇博士認為，孩子的飲食健康與營養均衡，是每個家庭都重視的課題，期望透過此次團購，號召更多消費者從照顧自己出發，進一步關懷他人、支持弱勢兒少。
Cofit 12週年公益團購開跑 攜手多家品牌響應健康與公益
為號召更多民眾參與公益，Cofit 此次一共規劃3款健康管理方案，內容涵蓋營養師一對一飲食分析、荷爾蒙體質評測、AI飲食助教等服務，並加贈 InBody 體組成檢測，活動期間下單還可獲得 Cofit 贈送的家扶基金會幸福小舖的手作禮。此外，Cofit 也攜手健身工廠、迪卡儂、foodpanda等合作夥伴，共同推出總價值逾 25 萬元的抽獎活動，讓民眾在照顧自身健康的同時，也能以實際行動支持公益。
更多活動詳情請見活動頁面：https://hi.cofit.me/PN7C9。