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「腹股溝疝氣」搬重物更明顯 初期不痛常以為沒事

凡事問網路及AI，已成為許多人的日常，但若描述的不夠精確等情況，可能會因此誤判病情。先前一位50歲物流業男性員工發現「蛋蛋」上方「凸出一包」，上網問AI以為是常見的「精索靜脈曲張」，並沒有積極就醫，直到凸起愈來愈明顯，就醫檢查才發現是「腹股溝疝氣」。收治此案例的顧家醫療總院長顧芳瑜提到，患者因從事物流運輸工作，平時需大量搬運重物，是疝氣的「高風險族群」。據了解，病人當初是因為透過網路與AI輸入關鍵字查詢，搜尋結果與AI對話皆導向「精索靜脈曲張」，讓個案誤以為只是「血管膨大」而掉以輕心。沒想到一拖就快兩年。因為患部沒有明顯劇痛，加上平時搬貨工作繁忙、難以請假，個案一直沒有積極就醫。直到近期凸起部分愈來愈明顯、甚至影響外觀，才前往泌尿科求診。顧芳瑜指出，現代人習慣發病先問網路或AI，但若沒有精準描述部位與症狀，AI可能給出與實際病情不符的方向，進而延誤最佳診療時機。顧芳瑜說明，精索靜脈曲張與腹股溝疝氣雖然腫脹的位置相近，但兩者的成因、實際位置與症狀完全不同。「精索靜脈曲張」是陰囊內靜脈回流不暢導致血管擴張，病灶直接位在陰囊內、睪丸上方，嚴重時肉眼可見像蚯蚓般的血管盤曲，且多半伴隨下體隱隱作痛或墜脹感；而「腹股溝疝氣」位置較高，位於「腹股溝（鼠蹊部）」，主因是腹壁有缺損或比較薄弱的地方，導致腹腔內的腸子或脂肪組織在用力時向外突出。顧芳瑜說，通常在搬重物、咳嗽或腹部用力時更為明顯，且早期往往不一定會劇烈疼痛，容易讓患者誤以為無礙。兩者都可能出現腫塊或墜脹感，因此仍需由醫師理學檢查與必要影像確認。治療上，許多民眾患病後常寄望能「吃藥改善」，但顧芳瑜強調，疝氣屬於結構性破損，就像衣服破洞一樣無法靠藥物修復，「手術」是目前能有效修補的主要方式。顧芳瑜提醒，民眾若發現身體出現異常腫塊或不明症狀，切勿因怕麻煩而僅憑網路搜尋或AI問答自行判斷，仍應由專業醫師實際檢查確認，避免誤判及延誤治療。