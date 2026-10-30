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民進黨台北市長候選人沈伯洋接受資深媒體人沈春華專訪，影片於今（30）日上架，對於台北市長蔣萬安若仍身體不適，蔣陣營提出延後辯論，是否願意？沈伯洋秒答，「如果他們要延後，我們一定配合」。沈春華詢問，選戰倒數後，選情會越來越緊繃，這兩天蔣萬安身體有點不適，29日取消整天公開行程，你也釋出善意，稱行程若有必要，也能配合，若市長身體還是不舒服，蔣陣營提出延後辯論，是否願意？沈伯洋秒回，「如果他們要延後，我們一定配合」，上週是颱風，蔣萬安最近啟動選舉活動，選務一定繁忙，尤其沒有聲音的話，也會影響辯論。沈春華追問，若對你來說，要延後辯論是沒有問題的？雙方再協調時間，沈伯洋直呼「一定沒問題！」蔣萬安現在是市長，市長的身體健康關係到大家。沈春華好奇，對每個參與選戰的人來說，保持體力很重要，為何你總是精力充沛？沈伯洋回應，他的選戰主打快樂，保持心情，但睡眠確實有點不足，靠著精神上的喜悅撐住，昨天大概三點睡六點起來，大概三個多小時。