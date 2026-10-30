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美媒《紐約時報》昨日揭露，美國情報機構監控一名和輝達執行長黃仁勳密切接觸的新加坡資料中心公司 Megaspeed 的中國籍高層黃樂（Alice Huang），美國官員並認定她是中國間諜、替北京蒐集情報，她甚至曾兩度陪黃來台。內政部長劉世芳今（30）日被問到移民署是否會將她列為不歡迎人物永久禁止入境，她說會依規定辦理，若有違反國安相關法令，會依法處理完後再看要不要驅逐。劉世芳說，有關於網路或訊息上出現黃仁勳旁邊有位女間諜，台灣會依照規定來辦理，如果確定她有違反台灣國家安全相關法令，或者《反滲透法》，在台灣把她依法處理完了後，才會看是不是要適時來驅逐出境。根據紐約時報報導，新加坡資料中心公司Megaspeed一名女性高階主管涉嫌將輝達的先進AI晶片轉往中國，同時，美國官員認定，黃樂是中國的情報間諜，直接向北京提供情報，引發了更令人不安的可能性，因為黃仁勳可能對川普在對美中兩國重要議題上的想法，有深入了解。報導引述知情人士說法指出，美國當局仍持續監控黃樂，與她有關聯的企業今年也繼續購買輝達晶片。輝達發言人黎卓（John Rizzo）稍早則對相關消息做出回應，強調黃仁勳和黃樂的互動並沒有不尋常或意外之處，黃仁勳每年都會和數千名客戶的高階主管交談，與客戶會面是執行長工作的一部分，Megaspeed接收的資訊都是一般的商業資訊，並無碰觸敏感的輝達商業機密，也完全沒有國家安全相關資訊。