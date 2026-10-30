我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2026府中奇幻城」系列活動壓軸「府中搞什麼鬼」將於10月31日至11月1日登場。（圖／新北市經發局提供）

▲「2026府中奇幻城」系列活動「府中搞什麼鬼」將於10月31日至11月1日登場，其中變裝比賽於10月31日舉辦。（圖／新北市經發局提供）

▲「2026桃園萬聖城」場域圖（圖／桃園觀旅局提供）

▲新竹萬聖節活動今日登場，聯名超人力霸王推出展覽與各項裝置。（圖／新竹市政府提供）

▲台中漢神洲際規劃將於明（31）日推出萬聖節大遊行（圖／取自漢神洲際臉書）

▲台南萬聖節活動：台南 LET'S PLAY玩聖節活動時間表（圖／台南市提供）

▲「2026高雄萬聖節」將於今（30）日在衛武營國家藝術文化中心登場，大南瓜今年將是最後一次展出。（圖／翻攝高雄市政府臉書）

▲「2026高雄萬聖節」大舞台完整活動時程表。（圖／記者葉盛耀攝）

迎接萬聖節到來，本周末全台各地推出各大萬聖節活動，除了有扮裝比賽、扮裝遊行。各縣市還與吸引人的國際IP聯名，像是桃園萬聖城可看到史努比，新竹「宇宙集結令」攜手超人力霸王，高雄則有22公尺高的巨大南瓜燈光秀。《NOWENEWS今日新聞》整理全台各縣市6大萬聖節活動相關資訊，包含時間、地點、時程表一次看。新北市府宣布，「2026府中奇幻城」系列活動壓軸「府中搞什麼鬼」將於明（31）日至後（1）天登場，每日12時至晚上10時在板橋府中廣場、重慶路徒步區及府中商圈周邊熱鬧登場，活動集結萬聖節踩街遊行、搞怪市集、討糖大冒險及人氣變裝比賽。其中的變裝比賽總獎金高達20萬元，冠軍將能獨得最高5萬元（專業達人組）。10/31(六)~11/1(日)：府中商圈：包含踩街遊行、搞怪市集與討糖大冒險。超人氣變裝比賽除了親子組與達人組，今年更新增「百變萌寵組」變裝比賽報名目前已額滿，當天所有參賽者將於13：00-15：00進行踩街遊行活動，民眾可至活動現場觀賞。2026/10/31(六)13:00-15:00民權路中山路一段交叉口 → 重慶路後站廣場、府中廣場(捷運府中站)桃園萬聖城自本週一10月26日正式開城登場，桃園市府提到，今年2026桃園萬聖城特別邀請到宇宙級萌寵「史努比」與呆萌的「歐拉夫」，全區免費開放入場，更精心打造了7大主題打卡點與絕美的夜間光雕造景，另外還有「SNOOPY Trick or Shop」玻璃屋快閃店等。📍「：2026年10月25日~11月1日：平日17:00~21:00、假日12:00~22:00桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園📍「2026桃園萬聖城主要分成桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園3大展區。▪️：Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、Snoopy隧道大冒險、Snoopy搗蛋趴、Snoopy好宅、搗蛋公寓、Snoopy Trick or Shop（限定賣店）▪️：逃脫警報站、查理布朗的萬聖夜驚魂、Peanuts魔法長廊、討糖大作戰▪️：Peanuts玩具屋、Peanuts歡樂幽靈花園、南瓜蹦蹦派對、Snoopy萬花鏡▪️活動：全城鬧鬼 鬼王選拔變裝大賽時間：17:00-18:30▪️活動：MOMO 家族唱跳見面會時間：14:00-14:30活動：Snoopy 同樂會時間：14:30-15:00活動：萌鬼特攻隊萬聖變裝走秀時間：15:00-15:30活動：城門關 藝起鬧萬聖 盛保羅魔幻劇團時間：19:05-20:002026新竹市萬聖節「宇宙集結令」已於日前開幕，活動將進行至10月31日。今年首度攜手全球重量級國際IP「超人力霸王」(Ultraman)跨界聯名，以「宇宙集結令」為核心概念，將國定古蹟新竹州廳化身為星際戰場與光之國度，將有超人力霸王特展與各項超人裝置，另外10月31日也將有萬聖大遊行。：10/16(五)-10/31(六)：新竹市府及周邊(中正路120號)：尋找各區超人藏身在哪裡！超人力霸王特展、巴爾坦星人等超人裝置等你拍照打卡完成任務時間：10/31(六)19:00地點：府前廣場集合內容：人氣超人陪民眾勇闖萬聖夜，主舞台還有紅鼻子馬戲團、好玩的劇團、東森幼幼台、超人見面會。台中漢神洲際除了全館換上奇幻搞怪裝飾，也將於明（31）日迎來活動高潮。當天以「翻轉童話萬聖狂想曲」為主題，安排大型變裝遊行與角色互動。活動規劃自中午12時起陸續安排NPC角色出沒，並邀請人氣Coser以不同動漫角色造型現身，包含《葬送的芙莉蓮》、《徹夜之歌》等作品相關角色，讓喜歡動漫與角色扮演的民眾有機會近距離互動合照。10月31日下午15:00至18:10分（集合時間15:00–16:20）則規劃大型遊行活動，於1F光嶼中庭集合，當天館內櫃位人員與樓管也將加入變裝行列，讓整座購物廣場充滿萬聖節狂歡氣息。萬聖遊行參加禮：包含佩米花1份+ 佩佩豬葡萄Q軟糖1份、當日定裝照萬聖節拍立得、活動限定收藏小冊子1本、超卡哇HALLOWEEN手指餅乾+眼球果凍1組 、漢神洲際限定乖乖&精緻糖果餅乾組。另外，11月1日（日）16:00 到 17:00 香蕉哥哥、雲朵姐姐見面會，地點就在6樓琉光花園活動時間：10月31日～11月1日15:00~21:00活動地點：臺南成大商圈勝利路封街活動區（大學路至東寧路）活動流程：▪️15:00－16:00｜萬聖踩街16:00－17:00｜萬聖嘉年華變裝競賽兒童組17:00－17:30｜長官貴賓致詞17:30－18:00｜頒獎及大合照18:00－21:00｜SFC舞團表演15:00－21:00｜萬聖市集活動▪️15:30｜變裝競賽報到16:00－18:00｜萬聖嘉年華變裝競賽成人組18:00－21:00｜DJ表演15:00－21:00｜市集活動「2026高雄萬聖節」將於今（30）日至11月1日一連三天，在衛武營國家藝術文化中心登場！高雄市府表示，延續去年吸引60萬人次參與的熱潮，今年活動全面升級，除了360度南瓜燈光秀、九大主題打卡專區、親子裝扮星光大道及雙舞台演出，還首度推出親子互動體驗區「裝扮基地」，並集結超過250攤特色市集。最受矚目的，則是巨型大南瓜今年將迎來最後一次展出。今年南瓜燈光秀全面升級，透過更具視覺震撼的360度燈光展演，讓南瓜還能長出翅膀等特殊效果，每天的19:00–21:00，每整點及半點一場。現場同步規劃九大主題打卡專區，今晚點燈儀式也邀請台鋼雄鷹啦啦隊女孩Nina、千千現身同歡。▪️19:00-19:05｜燈光秀19:30-19:35｜燈光秀20:00-20:05｜燈光秀20:30-20:35｜燈光秀21:00-21:05｜燈光秀▪️18:30-18:40｜中正國小 舞蹈班「舞所不在·萬聖狂歡」18:40-18:50｜新甲國小 星火創藝團「午夜驚魂：怪物大暴走」▪️19:00-19:05｜燈光秀19:30-19:35｜燈光秀20:00-20:05｜燈光秀20:30-20:35｜燈光秀21:00-21:05｜燈光秀▪️14:00-14:30｜MOMO 親子台歡樂唱跳15:00-15:30｜YOYO 金曲唱跳16:00-16:30｜小公視 皮擦擦 萬聖大跳跳17:00-17:30｜彌陀國小 幸福三太子「心花開·練舞功·戰鬥」18:00-18:30｜小公視 萬聖狂歡夜19:00-19:30｜萬瓜燈海 點亮大南瓜19:05-20:30｜LiveCam 星光大道▪️14:30-15:00｜新上國小 飛快奏弦樂團「巴爾托克：羅馬尼亞舞曲」15:30-16:00｜興中國小民俗小學「布鼓拉芙兒童藝術團 聽見故事·聽見貝神」16:30-17:00｜YOYO 金曲唱跳17:30-18:30｜正興國小 附設幼兒園寶貝團「加油鴨·加油油」光榮國小 非洲鼓團「高雄嘻咿呼·快樂的鼓聲」19:05-19:30｜YOYO 金曲唱跳20:05-20:30｜小公視 小黑啤 搗蛋開唱▪️19:00-19:05｜燈光秀19:30-19:35｜燈光秀20:00-20:05｜燈光秀20:30-20:35｜燈光秀21:00-21:05｜燈光秀▪️14:00-15:00｜凱旋國小 兒童樂隊「凱旋魔幻樂章」內門國小 宋江陣「新時代的臥虎藏龍」15:00-15:30｜YOYO 金曲唱跳16:00-16:30｜小公視 歡迎進滋森林之森 播報派對17:30-18:50｜紙風車劇團 雞城故事19:05-20:30｜LiveCam 星光大道▪️14:30-15:00｜MOMO親子台 歡樂唱跳15:30-16:30｜福山國小 直笛團「笛聲魔法派對：徐樂與狗 戮力全開！」鳥松國小「直笛&舞蹈特色團隊 童聲笛影·魔舞嘉年華」16:30-17:00｜MOMO親子台 歡樂唱跳17:30-18:00｜木森英語 The Halloween Party Rescue! 拯救萬聖派對！19:05-19:30｜小公視 妖果小學 夜光狂歡秀20:05-20:30｜YOYO 金曲唱跳