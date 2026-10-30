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波士頓紅襪今（30）日將台灣內野手鄭宗哲交易至底特律老虎，讓他有望在新球季與同鄉的「台灣怪力男」李灝宇重逢。消息一出，立刻在台灣棒球圈掀起熱烈討論，許多球迷紛紛期盼這對「台灣黃金二遊」，未來能在最高殿堂大聯盟再次合體連線。不過，從現實的球隊陣容來看，兩人若想在老虎隊組成二遊防線，眼前恐怕有一座難以跨越的高牆，那就是今年剛以8年1.5億美元長約續約、被視為球隊未來核心的超級大物麥岡尼格爾（Kevin McGonigle）。鄭宗哲今日透過與紅襪隊的交易案轉戰老虎，這讓他有望在底特律體系中再次與李灝宇並肩作戰。回顧兩人過去的合作，最讓台灣球迷津津樂道莫過於2019年U18世界盃棒球賽，當時兩人聯手為中華隊奪下世界冠軍，默契十足的「二遊連線」至今仍深植人心。原本兩人有望在今年的經典賽上再度合體，可惜李灝宇因傷退賽。李灝宇在今年4月升上大聯盟，整季出賽114場敲出10轟、刷新台灣球員在大聯盟的單季最多全壘打紀錄，逐漸在老虎隊站穩二壘、三壘的輪替位置。如今隨著鄭宗哲的加盟，兩人若能在老虎大聯盟陣容中同場先發，重現當年的黃金二遊風采，絕對是台灣棒球史上最具歷史意義的畫面。儘管球迷對「台灣黃金二遊」充滿期待，但從老虎隊目前的內野布局來看，現實卻不太允許。最大的阻礙正是今年球季初試啼聲、隨即震撼全美的大物游擊手麥岡尼格爾。年僅22歲的麥岡尼格爾在2026年開季就直接跳過3A登上大聯盟，新人球季繳出打擊率.278、168安打、18轟與.806 OPS的頂級成績單，WAR值高達7.1，不僅預約了年度最佳新人，更是美聯最佳游擊手的熱門人選。為了綁定這位未來的看板球星，老虎隊在今年4月迅速端出一紙8年1.5億美元的延長巨約。在麥岡尼格爾穩居絕對主力、且未來多年都是游擊防區不二人選的情況下，同為游擊底出身的鄭宗哲，未來在老虎隊若想爭取一席之地，勢必得朝工具人方向發展，與其他右打像是佩克（John Peck）等人競爭。對台灣球迷而言，「老虎黃金二遊」同場先發的畫面雖然浪漫，但面對手握億元大約的怪物新人，兩人若想在底特律共築防線，鄭宗哲首要之務仍是必須先在沒有下放選擇權的殘酷現實中，於春訓殺出重圍，保住40人名單與大聯盟的生存機會。