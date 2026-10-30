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蔡康永近來捲入政治口水戰，他登上王偉忠節目接受訪談，坦言沒想過會造成這麼大的波瀾，但他也不在乎身敗名裂，如果不把名聲拿去燒了，換一點溫暖跟光亮，留著要幹嘛，近1小時的訪問金句狂噴，賈永婕也在臉書發文讚嘆，「好愛康永哥！你讓我看到文人的重量，一個有底蘊的靈魂！ 」賈永婕在臉書分享與蔡康永的合照，寫下，「好愛康永哥！你讓我看到文人的重量，一個有底蘊的靈魂！ 」並配上蔡康永的字畫「還有愛」，非常讚賞蔡康永在王偉忠節目的發言。蔡康永在節目中坦言，會捲入政治議題，西門町同志酒吧被抄是很大的因素，他認為若不站出來，「是要看那些17、18歲的小朋友被壓迫到死嗎。」並表示自己一點也不在意身敗名裂，「他也提到，自己出版的第一本書，自我介紹就寫著出生台北，有一半來自上海，但當時沒有人深究這件事，他也認為，血緣這種東西，只要可以讓人活得自在，有自我認同就可以了，「就像我朋友會說他是外星人，我就說好，那你在地球過得開心嗎，就是這樣而已。」