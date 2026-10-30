美伊戰事再現升溫訊號！美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper），當地時間29日親赴白宮，向川普簡報對伊朗可能採取的軍事選項、不只如此，過去一週已有超過10架美軍軍用運輸機，陸續飛抵以色列南部空軍基地。美軍高層罕見親自簡報，加上軍事運輸機密集部署，讓外界更加關注，美國是否真準備在期中選舉後，再對伊朗動手。
根據《華爾街日報》報導，庫柏29日前往白宮，向總統川普（Donald Trump）說明美軍對伊朗的軍事選項。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及其他高層官員也在場參與。
《Axios》進一步指出，這場簡報的重點之一，是美國對伊朗實施的海上封鎖是否奏效。川普希望了解封鎖對伊朗造成的經濟壓力，以及美軍引導油輪通過荷姆茲海峽、維持全球能源運輸的相關行動。
美軍10多架運輸機抵以色列！防空部署同步升級
除了白宮軍事會議，美軍近期在以色列及中東地區的運輸部署也引發關注。
根據《路透社》引述追蹤公開飛行資料的分析人士指出，過去一週，已有超過10架美軍軍用運輸機，降落在以色列南部的內瓦提姆（Nevatim）及奧夫達（Ovda）空軍基地，多數運輸機是從美國德州艾爾帕索的費利斯堡軍事基地（Biggs Army Airfield）起飛。
目前這些運輸機的實際載運物資尚未公開，但外界認為，相關部署可能與美國強化中東地區防空能力有關。《華爾街日報》此前也報導，美軍從德州調派一套愛國者（Patriot）防空系統前往以色列，以提升區域防禦能力。
此外，還有多架美軍運輸機，也飛往美軍位於中東其他國家的基地，包括約旦、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特等等。
川普一邊評估軍事行動 一邊保留外交談判空間
川普目前並未排除外交解決的可能性，美國副總統范斯（JD Vance）近期曾透過書信接觸伊朗當局，試圖推動談判恢復，德黑蘭證實收到，但尚未回覆；卡達也正與其他區域國家合作斡旋，希望避免美伊戰事再次升級。
不過，雙方在談判條件上仍存在分歧，伊朗要求美國解除海上封鎖、釋放遭凍結的資金，並允許伊朗恢復石油出口；美方則希望談判涵蓋伊朗核計畫等問題。
原文連結：
Top US commander briefs Trump on Iran military options as 10 US military transport planes land in Israel
Top Military Admiral Briefs Trump on Iran Options
Top U.S. Middle East commander briefs Trump on Iran blockade
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《Axios》進一步指出，這場簡報的重點之一，是美國對伊朗實施的海上封鎖是否奏效。川普希望了解封鎖對伊朗造成的經濟壓力，以及美軍引導油輪通過荷姆茲海峽、維持全球能源運輸的相關行動。
美軍10多架運輸機抵以色列！防空部署同步升級
除了白宮軍事會議，美軍近期在以色列及中東地區的運輸部署也引發關注。
根據《路透社》引述追蹤公開飛行資料的分析人士指出，過去一週，已有超過10架美軍軍用運輸機，降落在以色列南部的內瓦提姆（Nevatim）及奧夫達（Ovda）空軍基地，多數運輸機是從美國德州艾爾帕索的費利斯堡軍事基地（Biggs Army Airfield）起飛。
目前這些運輸機的實際載運物資尚未公開，但外界認為，相關部署可能與美國強化中東地區防空能力有關。《華爾街日報》此前也報導，美軍從德州調派一套愛國者（Patriot）防空系統前往以色列，以提升區域防禦能力。
此外，還有多架美軍運輸機，也飛往美軍位於中東其他國家的基地，包括約旦、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特等等。
川普一邊評估軍事行動 一邊保留外交談判空間
川普目前並未排除外交解決的可能性，美國副總統范斯（JD Vance）近期曾透過書信接觸伊朗當局，試圖推動談判恢復，德黑蘭證實收到，但尚未回覆；卡達也正與其他區域國家合作斡旋，希望避免美伊戰事再次升級。
不過，雙方在談判條件上仍存在分歧，伊朗要求美國解除海上封鎖、釋放遭凍結的資金，並允許伊朗恢復石油出口；美方則希望談判涵蓋伊朗核計畫等問題。
原文連結：
Top US commander briefs Trump on Iran military options as 10 US military transport planes land in Israel
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