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美伊戰事再現升溫訊號！美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper），當地時間29日親赴白宮，向川普簡報對伊朗可能採取的軍事選項、不只如此，過去一週已有超過10架美軍軍用運輸機，陸續飛抵以色列南部空軍基地。美軍高層罕見親自簡報，加上軍事運輸機密集部署，讓外界更加關注，美國是否真準備在期中選舉後，再對伊朗動手。根據《華爾街日報》報導，庫柏29日前往白宮，向總統川普（Donald Trump）說明美軍對伊朗的軍事選項。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及其他高層官員也在場參與。《Axios》進一步指出，這場簡報的重點之一，是美國對伊朗實施的海上封鎖是否奏效。川普希望了解封鎖對伊朗造成的經濟壓力，以及美軍引導油輪通過荷姆茲海峽、維持全球能源運輸的相關行動。除了白宮軍事會議，美軍近期在以色列及中東地區的運輸部署也引發關注。根據《路透社》引述追蹤公開飛行資料的分析人士指出，過去一週，已有超過10架美軍軍用運輸機，降落在以色列南部的內瓦提姆（Nevatim）及奧夫達（Ovda）空軍基地，多數運輸機是從美國德州艾爾帕索的費利斯堡軍事基地（Biggs Army Airfield）起飛。目前這些運輸機的實際載運物資尚未公開，但外界認為，相關部署可能與美國強化中東地區防空能力有關。《華爾街日報》此前也報導，美軍從德州調派一套愛國者（Patriot）防空系統前往以色列，以提升區域防禦能力。此外，還有多架美軍運輸機，也飛往美軍位於中東其他國家的基地，包括約旦、沙烏地阿拉伯、卡達、科威特等等。川普目前並未排除外交解決的可能性，美國副總統范斯（JD Vance）近期曾透過書信接觸伊朗當局，試圖推動談判恢復，德黑蘭證實收到，但尚未回覆；卡達也正與其他區域國家合作斡旋，希望避免美伊戰事再次升級。不過，雙方在談判條件上仍存在分歧，伊朗要求美國解除海上封鎖、釋放遭凍結的資金，並允許伊朗恢復石油出口；美方則希望談判涵蓋伊朗核計畫等問題。原文連結：