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研發經費1.14兆 GDP占比3.96%

研發人力：研究人員占58% 男女比3：1

AI與半導體需求拉動 研發經費再破兆元

國科會今（30）日公布「114年全國科技動態調查」，全國研發經費、研發人力維持雙成長，研發經費達1兆1380億元、成長率8.5%，GDP佔比為3.96%。另，從業人員中男女數約為3：1的比率，但女性研究人員占比有微幅提升的趨勢。去年全國研發經費中，民間部門占比86％、共9,810億元，較前一年成長9%；而來自政府部門研發經費為1,570億元，較前一年成長5.4%。若以研發類型區分，去年技術發展為8480億元，占全國經費74.5%；應用研究為2,011億元，占比17.7%； 基礎研究為889億元，占比7.8%，成長率為9.8%。我國由大型企業帶動整體研發量能，近年企業部門所執行的研發經費占比都在八成以上。而科學園區廠商所執行的研發經費占全體企業研發經費比率由110年之45.4%提升至114年47.8%。而基礎研究投入的預算主要來自高等教育部門與政府部門。從研發人力來看，以主導及規劃研發活動的研究人員為主（占58%）；其他輔佐研發進行的技術人員及支援人員部分，占比則分別為37%及5%，研發人力結構呈現穩定狀態。若從性別區分，男性為23萬3686人年，女性為8萬4575人年，男女性研發人力歷年皆維持約為3：1的比率。觀察男女性從事研發工作所擔任之角色，在男性中，研究人員占比達61.1%、技術人員占36.4%，支援人員則僅2.5%，而女性研發人力中，研究人員占比為51.3%，技術人員占比為38.5%，而支援人員為10.3%。相較於113年，女性研究人員占比有微幅提升之趨勢。國科會表示，根據114年全國科技動態調查結果，我國研發經費與研發人力皆持續呈現成長趨勢。其中全國研發經費於113年突破兆元，114年年增率為8.5%，推測因全球市場對於人工智慧、資料中心及半導體先進製程之高度需求，帶動我國半導體、資通訊產品、電子零組件等高科技產業出口大幅成長。面對全球科技戰略競爭與產業版圖重組，國科會將持續掌握國際科技發展趨勢與我國研發活動狀況。透過跨部會協力，結合國內產官學研各界之研發創新能量，推動前瞻技術研發及人才培育，持續提升我國科技創新實力，鞏固我國在全球科技競爭中的關鍵地位與優勢。