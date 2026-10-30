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輝達執行長黃仁勳竟成了中國間諜的目標？據美國《紐約時報》報導，美國情報機構認定，新加坡資料中心業者Megaspeed一名中國籍女高層黃樂（Alice Huang），和黃仁勳關係密切，實際上是替北京蒐集情報的「情報資產」，還涉嫌安排購買約20億美元的輝達晶片，疑似流向中國客戶。報導也指出，美國總統川普約一年前就聽取過簡報，但選擇不採取行動。輝達則回應，黃仁勳和對方的往來只是正常的客戶互動。據美國科技媒體SiliconANGLE引述《紐約時報》報導，黃樂曾任Megaspeed的董事總經理，2024年6月曾在台北的一場聚會上，被拍到坐在黃仁勳身旁。大約一年後，她安排Megaspeed購買約20億美元的輝達繪圖處理器（GPU），這批晶片據稱運往馬來西亞和印尼的資料中心，而這些資料中心疑似服務中國客戶。報導指出，美國商務部官員約兩年前曾到Megaspeed位於馬來西亞的資料中心查訪，發現大批GPU還裝在箱子裡、沒有安裝上伺服器，懷疑晶片可能被轉運到其他地方，因此展開調查。《紐約時報》也查出，Megaspeed在新加坡登記的董事、疑似實際負責人，其實住在中國。今年稍早，美國司法部已接手商務部的調查，美國情報單位也對黃樂進行電子監控。對於中國的目的，根據報導，美方認定黃樂試圖替北京蒐集情報，一方面利用和黃仁勳的私交，打探美國政策和尖端技術的動向；另一方面，透過租賃算力等方式，協助中國企業規避美國的晶片出口禁令。不過，報導並沒有指出她已經竊取到輝達的核心技術機密。至於黃仁勳是否知情，據《紐約時報》報導，美國情報官員認為，黃仁勳並不知道黃樂在替中國蒐集情報。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元則有不同看法。他認為，黃仁勳「不大可能完全不知道，否則輝達的技術早就外流出去了」，並指出「有時候刻意放著間諜在身邊，也是一種反偵察的手段」，可以藉此掌握對方雇主的意圖。輝達則回應，黃仁勳和黃樂的互動很正常，因為和客戶見面本來就是執行長工作的一部分；輝達提供給區域雲端客戶的，只是一般商業資訊，不是敏感的商業機密或國家安全資訊。輝達也表示，公司去年就調查過這家雲端客戶的晶片轉運指控，認定「查無實據」。中國利用女性情報人員接近重要人士，並不是第一次。最知名的案例是美國聯邦眾議員史瓦威爾（Eric Swalwell），他曾被疑似中國情報人員的方芳（Christine Fang）接近，在聯邦調查局（FBI）提醒後，他在2015年切斷聯繫，國會經過兩年調查，認定他沒有不當行為。美國眾議院國土安全委員會也曾警告，中國共產黨過去4年在美國境內進行了超過60起間諜行動。美國情報專家則指出，近年不斷有年輕的中國女性，透過LinkedIn等社群平台，主動接觸美國科技業和國防產業人士。葉耀元也提醒，台灣是中共跨境鎮壓和認知作戰的核心對象，國人不可不防，「不要因為中共給的蠅頭小利，賤賣台灣的未來」。