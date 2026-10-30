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台南車站放鋼琴爆亂象！音樂班拉布條招生、現場變成果發表會

此處為公益表演，嚴禁收費等商業行為，為保障旅客進出站動線順暢，並確保旅客能清晰聆聽列車進站廣播資訊，本站區內禁止未經申請樂器演奏，未經申請之演出

造成有團體樂器合奏並且使用微型喇叭擴音、拉紅布條及網路上介紹音樂教室等違規行為

▲台鐵最近在台南車站貼出最新公告表示：「此處為公益表演，嚴禁收費等商業行為，本站區內禁止未經申請樂器演奏，未經申請之演出。」（圖/Threads）

台鐵最新公告被旅客讚爆！台南市政府回應：不是所有樂器演奏都禁止

「超級支持，上次路過看到有音樂班拉布條招生，根本看到鬼了」、「就有人沒錢租場地，在那邊成果發表啊」、「再次驗證每項規定的背後都會有一個更離譜的故事」、「超級贊成啊！本來就是回歸鋼琴了，美意整個被破壞真的超瞎」、「有其他樂器合奏就算了，拉布條招生真的不要太丟臉」

不過，一般以鋼琴為主，不會嚴格管制，也不必申請，但也希望在不影響旅客權益的前提下，使用樂器不會限制。

全新的台南車站放置一台公共鋼琴，原本美意是希望有民眾路過時可以偶爾彈彈鋼琴，沒想到卻爆出亂象，不僅有很多人刻意到現場表演造成太多民眾圍觀，甚至還有音樂班直接拉布條招生，更有許多無關鋼琴的樂器也到場表演當起街頭藝人，讓台鐵也硬起來直接貼出最新公告「站區內禁止未經申請樂器演奏」，不少旅客讚爆：「本來就不是讓你拿來表演的地方好嗎，看到還有其他樂器在那演奏真的傻眼。」台鐵最近在台南車站貼出最新公告表示：「，其所吸引圍觀人潮或音量，若有影響旅客權益、擾亂公共安寧或妨礙通行之虞，本站將會依法勸阻，不聽勸阻者，將依法請離站區並且拒絕運送。」台鐵表示，近日因為車站公共鋼琴反應熱烈，，造成車站每天投訴應接不暇，為避免事態持續擴大，公告提醒大眾應注意使用規定，並避免其他目的性的使用。公告曝光後，不少旅客都表示、「本來就是等車歇息時即興彈下，一堆人專程去表演，變演奏廳了，嚴重影響旅客出入好嗎！」對此，台南市政府也回應，理解台鐵維護旅客通行安全及車站廣播品質的考量，高度尊重車站管理權責，但也希望公共空間能兼顧藝術展演與多元文化。經與台鐵溝通後，將進一步釐清公告內容，避免讓民眾誤以為所有樂器演奏都受到禁止。台南市政府說，車站主要功能仍是提供旅客搭乘，若大型樂團進駐，使用擴音設備，可能影響列車廣播，更不可以有商業演出，因此仍須有所規範。