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▲亞拓科技創辦人杜大森30幾年前以5千元創業，如今公司資本額高達2.5億元。（圖／翻攝亞拓科技官網，2026.10.30）

陸軍拆機驗收驚見「CN」 2筆標案涉違國安法

5000元地下室起家 曾稱霸全球遙控直升機市場

▲台中市致力發展無人機，今年國慶升旗典禮首度有無人機展旗表演。（圖／翻攝台中市政府官網，2026.10.30）

有「遙控直升機之王」美譽的台灣動力機械老牌大廠亞拓科技（ALIGN），近日遭台中地檢署搜索。檢方懷疑，創辦人杜大森涉嫌使用中國製晶片組裝無人機，再交貨給軍方，依違反《國家安全法》等罪嫌，將杜大森及其妻子、公司副總經理黃文麗聲押獲准。台中地檢署今（30）日證實，本案是由軍方告發後展開偵辦。亞拓科技位於台中市豐原區，近年積極發展無人機業務，並經常參與軍方、警消及政府機關的無人機採購標案。據了解，近期陸軍單位為教學及訓練用途採購無人機，驗收時為求謹慎，進一步拆機檢查，意外發現內部晶片印有「CN」（中國代碼）字樣，懷疑相關零組件來自中國，恐違反軍事採購規範，因而報請檢方偵辦。檢調追查後，另發現陸軍採購的另一批無人機也使用疑似中國製晶片，遂於10月中旬指揮警方、調查局人員搜索亞拓科技，並通知杜大森夫妻等共6人到案說明。檢方初步掌握，至少有2筆、總金額逾800萬元的軍方採購標案，疑使用中國廠商製造的晶片，再由亞拓組裝成無人機交付軍方。由於軍方採購契約明訂，不得使用來自中國及港澳地區的產品，但兩批無人機均被發現使用疑似中國製晶片，檢方懷疑，杜大森與黃文麗涉嫌以不實產地資訊履約。檢方依《國家安全法》第11條、第12條及《刑法》詐欺等罪嫌偵辦，認為兩人涉案重大，向法院聲請羈押獲准。傳聞杜大森疑以人頭在中國東莞成立同名的「亞拓模型科技」公司，大肆採買零件再回銷台灣，組裝成軍用無人機交給國軍。但檢方僅表示備案持續偵查中，並未證實。亞拓科技的發展歷程，原本是台灣傳統製造業轉型、躍升國際市場的勵志典範。杜大森畢業於聯合工專機械工程科，1984年學校畢業不久，拿著5000元資本在自家地下室創業，初期以碳刷馬達製造為主，並陸續研發銑床用「自動進刀機」及換刀機等產品。1987年，亞拓研發「乾濕兩用吸塵器」，憑藉穩定的品質與製造能力，成功打入日本日立（Hitachi）、東芝（Toshiba）等大廠的OEM、ODM代工供應鏈，吸塵器外銷日本市場表現亮眼，逐步成為台灣小家電代工產業的重要業者。2000年前後，台灣傳統產業掀起西進中國的浪潮，杜大森卻選擇不跟進，轉而投入遙控模型市場。2004年，亞拓推出「T-REX 450」系列電動遙控直升機，憑藉產品性能與技術優勢、平實價格，在市場高峰期一度取得全球遙控直升機約7成市占率，年營業額更突破新台幣15億元，獲得業界「遙控直升機之王」的稱號。隨著遙控直升機市場逐漸飽和，亞拓近年再度轉型，將業務拓展至商用及軍用無人機領域，布局農業植保機、警消災難搜救及國防軍用等應用市場，試圖在無人機產業尋找新的成長動能。日前台中市雙十國慶升旗典禮，首度由無人機引領國旗進場，用的就是亞拓的無人機。杜大森長期專注於產品研發，極少公開露面，公司業務則多由妻子、亞拓副總經理黃文麗主導。亞拓也長期在台中東勢飛場、台南安平飛場等地舉辦遙控直升機及穿越機區域賽、世界邀請賽，透過競技活動深化品牌與玩家社群的連結，在遙控模型圈累積相當知名度。如今卻因軍用無人機採購案遭檢調偵辦，這家曾在國際遙控直升機市場締造佳績的台灣老牌企業，因此捲入爭議。