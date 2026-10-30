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網紅賤葆日前推出新影片「第一屆猛男爭霸戰」，邀請許多朋友一起來闖關，找出最後的猛男代表，其中最可怕的就是「生吃活體雞母蟲」，為了不輸掉比賽，原住民網紅魔枝諾幹直接生吃超大條、約7公分的雞母蟲，影片可以說是笑點百出，留言區甚至有網友透露，自己當天原本覺得活不下去了，因此買了木炭在租屋處燒，一邊看一邊笑又找回了活著的意義。賤葆的新影片「第一屆猛男爭霸戰」中，邀請了酷的夢、manson超人、健人蓋伊、魔枝諾幹一起來闖關，都完成的人就可以獲得「全台灣最猛的男人」稱號，過程關卡包括：喝檸檬水、不怕蜘蛛、吃豬睪丸、整把香菜、負重跑等，而其中最可怕的就是「生吃雞母蟲」。遊戲期間，酷的夢眼見大家都望之卻步雞母蟲，自薦說願意吃小隻的雞母蟲，接著就拿起來放起嘴裡還說好吃，並且放話說，如果都沒有敢吃，那他將會拿下這次比賽的勝利，魔枝因為禁不起刺激，直接撈起桌上大概有7公分的超大雞母蟲吃掉，不只嚇瘋現場人員，就連觀眾都嚇得不行。因為整支影片實在有太多笑點，再加上企劃實在太瘋狂，完全不是AI能做到的程度，短短不到一週就吸引了快300萬點閱，甚至還因此救了一個不認識的網友生命。一名該網友在留言區透露，自己當天原本已經買了木炭，準備結束自己生命，等煙在燒的時候，隨手點開了這個影片，「我從頭笑到尾，看到一半也把火澆熄了，第一次這樣哭著又帶著淺淺愉悅地進入急診。希望每天都能在生活中看到這樣一點點生命的燭光，只要一點點，我也願意相信明天。」