我是廣告 請繼續往下閱讀

廠商擅自修圖！產業局長致歉：第一時間已換回原始照片

開場影片誤用試用版音樂！產業局：將向廠商依約議處

承辦廠商中國生產力中心道歉

鳴天設計負責人賴謙忱獲得「台北設計獎」工業設計類銅獎，昨（29）日上台領獎時，配戴「洋流飄帶」。但事後發現市府新聞稿公布的官方照片中，他的飄帶居然被P掉，讓他氣得在社群發文表示，「真的把蔣寶保護的很好」。此外，典禮的開場影片音樂也出現沒買版權的浮水印，讓北市府從深夜至今（30）日上午都在道歉，副市長林奕華也帶領產業局長陳俊安出面開記者會說明，並與設計師公開致歉。針對「飄帶」被P圖事件，陳俊安公開向所有入圍的設計師與關心台北設計獎的朋友表達最誠摯的歉意，強調台北設計獎是一個應該鼓勵、肯定設計師的活動，但卻因為廠商的一些失誤造成活動焦點被模糊感到非常的抱歉。陳俊安也還原照片處置過程，他表示，產業局收到的照片是「已經做過修正的圖片」，當看到設計師的反應後，立即要求廠商提供原始照片，並將照片更新在新聞稿當中。同時也要求執行團隊跟設計師做充分的說明與公開致歉，並將重新檢視對於活動、記者會影像及新聞素材的審核機制，落實客觀還原整體的完整性，避免類似的事情再度發生。至於音檔的部分，陳俊安強調，廠商在音樂上，確實有購買相關的版權，但在做影片微調時，下載到試用版的版本，導致所播出來的音檔不是付費的完整版本。對此，也已經要求廠商立即檢討、不可再犯。上述相關兩件事件，產業局會依合約條文進行相關議處。承辦「2026臺北設計獎頒獎典禮」的廠商、財團法人中國生產力中心協理邱宏祥表示，未充分考量照片內容之完整性，亦未經適當確認即修改人物服飾及配件，致使部分影像未能如實呈現，確有作業疏失。對此次處理不周造成當事人的困擾，誠摯致歉。目前已配合主辦單位進行照片更正，後續將強化影像處理及審核機制。音樂的部分，邱宏祥指出，動畫影片係委託橘制作影像工作室製作，所使用之背景音樂已事先取得合法授權，並備有相關證明。但活動當日上午調整影片畫面後，在檔案交接及版本確認過程中發生疏失，誤將含有試用版音效提示之配樂檔案納入播放版本，影響影片呈現品質。製作團隊已提供正式授權版本供後續使用。對委外成果之確認及播放前檢核未盡周延，將強化版本管理及審核機制，避免類似情形再次發生。邱宏祥再次強調，向受到影響的得獎者、主辦單位及各界人士表達誠摯歉意，並將秉持審慎、專業及負責的態度，持續精進服務品質，維護臺北設計獎之專業形象與公信力。