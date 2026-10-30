本作是一款基本遊玩免費的多人線上團隊對戰遊戲，《機動戰士鋼彈》系列的各式機動戰士將齊聚登場。
機動戰士與步兵交錯作戰的戰場全面升級，份量感更勝以往！
活用可改變戰況的「SP技能」，並靈活切換機動戰士與步兵，率領隊伍走向勝利！
■更具份量感的畫面表現
機動戰士的畫面精緻度較《激戰任務2》大幅進化！
地圖與角色細節亦全面強化，帶來更深的沉浸感。
■機體陣容
除了「宇宙世紀」作品外，Alternative作品亦將登場！
開服時將收錄《機動戰士鋼彈SEED》的參戰機體，營運
首年預計追加2至3部作品參戰。包括巴庫在內的
「量產機」亦將陸續登場，敬請期待。
■團隊對戰
核心線上團隊對戰全面升級！
所有機體均新增「SP技能」，更加突顯每部機體的特色。
足以左右戰局的步兵玩法也將延續，靈活切換機體與步兵，率領隊伍取得勝利。
■系列進化
新增「戰鬥輔助」功能，讓玩家可更輕鬆上手並施展連擊。
此外，PlayStation®5與STEAM®同步推出，並支援跨平
台連線遊玩。
■即刻加入願望清單
PlayStation®5：https://store.playstation.com/zh-hant-tw/concept/10011044
STEAM®：https://store.steampowered.com/app/2303000
直播將介紹鋼彈遊戲最新資訊及40週年紀念企劃等內容。《激戰任務3》環節亦有本作開發團隊登場，帶來最新資訊，敬請收看。
■鋼彈遊戲40週年紀念直播：https://bnent.jp/ggame40thlive_tw/
『SD鋼彈 G世代 永恆』×『機動戰士鋼彈 激戰任務3』情報解禁紀念特別活動登場！
為紀念《激戰任務3》資訊公開，贈送可於《SD鋼彈 G世代 永恆》遊戲內使用的「高級機體補給券×1」！
兌換代碼現已公布於《激戰任務3》官方網站。
※活動期間及內容可能在未經事先通知的情況下變更或中止。
■兌換代碼請按此：https://bobobo-sp.ggame.jp/tw/special/camp-gget.php
■《SD鋼彈 G世代 永恆》
官方網站：https://gget.ggame.jp/tw/
官方Facebook：https://www.facebook.com/ggene.eternal.tw/
何謂《激戰任務》系列
《激戰任務》系列是以《機動戰士鋼彈》系列為題材、基本遊玩免費的團隊對戰動作遊戲。
玩家將化身傭兵，駕駛各式機動戰士，與同伴一同馳騁於充滿臨場感的真實戰場。
除了駕駛機動戰士擊敗敵人外，亦可離開機動戰士，在敵方據點設置炸彈，或呼叫支援炮擊。
敬請親身體驗機動戰士與步兵交錯作戰、只有《激戰任務》系列才有的真實戰場！
■PlayStation®5／STEAM®《機動戰士鋼彈 激戰任務3》官方網站：https://bobobo-sp.ggame.jp/tw/
■PlayStation®5／PlayStation®4版《機動戰士鋼彈 激戰任務2》官方網站：https://bo2.ggame.jp/tw/
■STEAM®版《機動戰士鋼彈 激戰任務2》官方網站：https://p-bo2.ggame.jp/tw/
※畫面為開發中版本。
※本資訊所載內容以公布當日為準。公布後內容可能在未經事先通知的情況下變更，敬請見諒。
※部分內容需另行付費。
※遊玩本遊戲須具備PlayStation Network帳戶或Steam使用者帳戶，以及網絡連線環境。
※因連線所產生的通訊費用由顧客自行承擔。
©2026 Sony Interactive Entertainment Inc.
“PlayStation Family Mark”、“PlayStation”、“PS5 logo”、“PS5”均為Sony Interactive Entertainment Inc.的註冊商標或商標。
©2026 Valve Corporation. Steam及Steam標誌是Valve Corporation在美國及／或其他國家的商標及／或註冊商標。
YouTube是Google LLC的商標。
機動戰士與步兵交錯作戰的戰場全面升級，份量感更勝以往！
活用可改變戰況的「SP技能」，並靈活切換機動戰士與步兵，率領隊伍走向勝利！
■更具份量感的畫面表現
機動戰士的畫面精緻度較《激戰任務2》大幅進化！
地圖與角色細節亦全面強化，帶來更深的沉浸感。
■機體陣容
除了「宇宙世紀」作品外，Alternative作品亦將登場！
開服時將收錄《機動戰士鋼彈SEED》的參戰機體，營運
首年預計追加2至3部作品參戰。包括巴庫在內的
「量產機」亦將陸續登場，敬請期待。
■團隊對戰
核心線上團隊對戰全面升級！
所有機體均新增「SP技能」，更加突顯每部機體的特色。
足以左右戰局的步兵玩法也將延續，靈活切換機體與步兵，率領隊伍取得勝利。
■系列進化
新增「戰鬥輔助」功能，讓玩家可更輕鬆上手並施展連擊。
此外，PlayStation®5與STEAM®同步推出，並支援跨平
台連線遊玩。
■即刻加入願望清單
PlayStation®5：https://store.playstation.com/zh-hant-tw/concept/10011044
STEAM®：https://store.steampowered.com/app/2303000
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『SD鋼彈 G世代 永恆』×『機動戰士鋼彈 激戰任務3』情報解禁紀念特別活動登場！
為紀念《激戰任務3》資訊公開，贈送可於《SD鋼彈 G世代 永恆》遊戲內使用的「高級機體補給券×1」！
兌換代碼現已公布於《激戰任務3》官方網站。
※活動期間及內容可能在未經事先通知的情況下變更或中止。
■兌換代碼請按此：https://bobobo-sp.ggame.jp/tw/special/camp-gget.php
■《SD鋼彈 G世代 永恆》
官方網站：https://gget.ggame.jp/tw/
官方Facebook：https://www.facebook.com/ggene.eternal.tw/
《激戰任務》系列是以《機動戰士鋼彈》系列為題材、基本遊玩免費的團隊對戰動作遊戲。
玩家將化身傭兵，駕駛各式機動戰士，與同伴一同馳騁於充滿臨場感的真實戰場。
除了駕駛機動戰士擊敗敵人外，亦可離開機動戰士，在敵方據點設置炸彈，或呼叫支援炮擊。
敬請親身體驗機動戰士與步兵交錯作戰、只有《激戰任務》系列才有的真實戰場！
■PlayStation®5／STEAM®《機動戰士鋼彈 激戰任務3》官方網站：https://bobobo-sp.ggame.jp/tw/
■PlayStation®5／PlayStation®4版《機動戰士鋼彈 激戰任務2》官方網站：https://bo2.ggame.jp/tw/
■STEAM®版《機動戰士鋼彈 激戰任務2》官方網站：https://p-bo2.ggame.jp/tw/
※本資訊所載內容以公布當日為準。公布後內容可能在未經事先通知的情況下變更，敬請見諒。
※部分內容需另行付費。
※遊玩本遊戲須具備PlayStation Network帳戶或Steam使用者帳戶，以及網絡連線環境。
※因連線所產生的通訊費用由顧客自行承擔。
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