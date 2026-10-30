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颱風眼超清晰 對台無直接影響

周末好天氣 兩波東北季風下周報到

▲今（30）日基隆北海岸、宜蘭地區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島也有零星短暫雨，新竹以南多雲到晴。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下周一、下周四東北季風報到，迎風面有雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

第30號颱風「煙花」在短暫減弱後，今（30）日凌晨又增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，煙花颱風核心結構非常扎實，「風眼依舊清晰、無眼屎」，在路徑方面，中央氣象署表示，煙花颱風目前距離台灣非常遙遠，還有超過3000公里，並且各國預測模式都指出，煙花北轉時間點很早，直接侵台的機率很低。下周開始，台灣將迎接2波東北季風，迎風面有雨，其他地區多雲到晴。根據中央氣象署表示，強颱煙花今（30）日8時的中心位置在北緯17.8度，東經147.7度，以每小時30公里速度，向西北西進行，距離台灣還有3000公里以上，對台灣暫時沒有影響。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，圓滾滾的煙花颱風核心相當扎實，「風眼依舊清晰無眼屎」，在重返強烈颱風等級後，維持在第二次巔峰狀態，颱風眼還是非常清晰。氣象署指出，強烈颱風煙花中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里，先前煙花颱風一度減弱為中度颱風，不過昨（29）晚又開始增強，在今（30）日凌晨2時重回強烈颱風等級。路徑部分，下周煙花颱風有機會再次北轉，北轉時間距離台灣仍非常遙遠，直接影響台灣的機會低。氣象署表示，今（30）日基隆北海岸、宜蘭地區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島也有零星短暫雨，新竹以南多雲到晴；高溫稍微下降，北台灣、宜蘭、花蓮轉涼，高溫約25到27度，台東、中南部高溫約28到30度，中部以北、東半部低溫約21到23度，南部低溫約24到25度，局部空曠地區、近山區會再更低一點。未來天氣的部分，明（31）日萬聖節清晨東北季風減弱，周末兩天各地以多雲到晴的天氣為主，只有東半部、恆春半島有零星短暫雨，整體氣溫也跟著回升，周日（11月1日）白天北部、宜花高溫可達到27到30度，中南部及台東則在29到31度，早晚偏涼。下周一（11月2日）、下周四（11月5日）各有一波東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。