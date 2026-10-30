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蔡康永昨（29）日登上王偉忠的廣播節目，聊起近期捲入政治口水戰的近況，蔡康永不愧為作家，出口成章，其中他提到自己不想當富貴閒人、不想「持盈保泰」，許多人好奇這句成語是什麼意思，紛紛上網查，一夜之間讓持盈保泰的搜尋量暴增，就連賈永婕都發文，「弱問今晚該不會只有我去查持盈保泰的意思吧！」很多人認為，蔡康永如今已有無法撼動的地位，無需觸碰政治口水，但蔡康永以他寫情商書的初衷為例，「我寫情商書的時候，很多人認為平靜很重要，可是平靜不是目的，如果你追求是抵達平靜後，心如止水，那何必活著。」他也提到，中文有許多字眼，像是「全身而退」、「富貴閒人」、「持盈保泰」，都像是在暗示一個人活到一個狀態就停止了，而這些字眼，很耽誤上了年紀的人，他不想這樣度過晚年。蔡康永的話除了感動許多人之外，由於廣播節目是沒有字幕，很多人好奇「持盈保泰」是什麼意思，紛紛上網查詢，就連賈永婕都發文，「弱問今晚該不會只有我去查持盈保泰的意思吧！」而持盈保泰的意思，是指處在高位且能保守成業、平安無事的意思，如果到教育部國語辭典網站查詢，還會出現「本典收錄古今用語，適用於語文研究者」可見蔡康永的文學底蘊豐厚。不過蔡康永也直白說，的確沒想到會造成這麼大的波瀾，但也不在意名聲好壞，「如果不把名聲燒了換一點溫暖跟亮光，留到80歲要幹嘛？辦壽宴叫大家來鞠躬嗎？」他也說，很久以前他出書的時候，就在自我介紹欄上寫著來「出生於台北，一半是上海人」，但是30多年前沒有人會去追究這件事。他認為血緣這種東西，只要能給予自我認同，能夠讓人安頓好的，那就夠了，「為什麼要用無法控制的東西掛在自己頭上，然後一生被這東西抓住，無法好好過日子。」