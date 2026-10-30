我是廣告 請繼續往下閱讀

▲底特律老虎隊在休賽季第一筆交易就點名鄭宗哲，能明顯看出球團對陣中另一名台灣核心潛力新秀李灝宇的重視與栽培。（圖／記者朱永強攝）

美國職棒大聯盟（MLB）才剛剛進入休賽季，底特律老虎隊與波士頓紅襪隊便火速敲定一筆牽動台灣球迷目光的球員交易。老虎隊以現金為代價，向紅襪隊換來25歲的台灣內野手鄭宗哲。這讓鄭宗哲正式重返美聯中區，也讓他在底特律與同為2019年U18世界盃冠軍同梯隊友的「怪力男」李灝宇聚首。這一筆交易能看出老虎對於李灝宇和台灣市場的重視，而對於鄭宗哲來說，挑戰依然存在，不過轉隊確實讓他更有機會站穩大聯盟。鄭宗哲於今年2月被紅襪從華盛頓國民隊的讓渡名單中撿走，隨後在7月份因紅襪內野傷兵潮短暫升上大聯盟，在14場出賽（13場先發游擊手）中留下39個打數敲出10支安打（包含1支二壘安打）、打擊率2成56、貢獻5分打點的稱職表現。然而，隨後回到3A的他雖然全季繳出8轟、打擊三圍.241/.345/.390的聯盟平均水準，但他在球季結束後已「用罄小聯盟下放選擇權（Out of Options）」。這意味著進入2027年賽季，任何持有鄭宗哲的球隊都無法再隨意將他下放小聯盟磨練，若未進入開季大聯盟26人名單，就必須承擔被放進指定讓渡（DFA）名單遭其他球團挑走的風險。與此同時，紅襪隊在世界大賽結束後必須將多名自60天傷兵名單移出的球員重新放回名單，陣容名額早已瀕臨42至44人的爆炸上限。在球隊預算與游擊主力陸續歸隊的情況下，紅襪深知留不住鄭宗哲，遂趕在名單重整大限前將他變現為現金資產，既騰出寶貴的40人席次，也讓這名防守工匠不至於無條件白白流失。底特律老虎隊在休賽季第一筆交易就點名鄭宗哲，除了填補游擊防區的戰術空缺，也能明顯看出球團對陣中另一名台灣核心潛力新秀李灝宇的重視與栽培。老虎隊游擊防線目前正面臨斷層危機。陣中主力游擊手史威尼（Trey Sweeney）正經歷重大的肩膀手術復健，開季復原時程難料；潛力大物麥格尼格爾（Kevin McGonigle）雖然天賦極佳但仍需時間沉澱，右打的佩克（John Peck）也尚未成熟。具備大聯盟實戰經驗、左打特性的鄭宗哲，恰好能為老虎游擊防區提供最即時的雙保險。而我們也可以說，此舉有一半的考量是為了李灝宇。球隊國際球員隻身闖蕩異鄉，語言隔閡、文化適應與心理孤立往往是決定潛力能否完全兌現的隱形門檻。李灝宇本季已展現出驚人的打擊爆發力，被視為球隊未來數年的核心拼圖。鄭宗哲與李灝宇早在2019年便一同披上中華隊戰袍奪下U18世界盃冠軍，兩人在美國長年保持深厚私交與默契。老虎管理層將鄭宗哲納入陣中，不僅僅是獲得一名防守工具人，更建立休息室文化的一種方式。藉由老戰友的互相砥礪與陪伴，球團實質上是在為李灝宇創造一個能讓他舒服發揮的心理環境，從這一點就可以看出老虎制服組對李灝宇未來地位的看中。作為一名身高僅5呎7吋的內野手，鄭宗哲能一路從匹茲堡海盜、國民、紅襪殺進大聯盟並在讓渡市場屢次被挑走，靠的正是大聯盟球探公認的頂尖球商與防守基本功。美國棒球作家漢德（Ed Hand）分析台灣旅美野手特質時說道：「張育成、林子偉與鄭宗哲在很多方面都極為相似，防守基本功極度扎實。台灣培養優秀工具人的能力，就像委內瑞拉能量產優質捕手一樣具備金字招牌。」鄭宗哲的卓越的防守覆蓋率與穩定性不需多言，他在游擊的那一次美技防守，被視為是紅襪賽季連勝開啟的關鍵。無論是守游擊、二壘還是三壘，他的腳步移位迅速、接傳動作流暢且失誤率極低。打擊方面，鄭宗哲擁有優異的本壘板紀律，具備極佳的好球帶辨識能力，在3A層級繳出高達13.5%至14%的保送率，追打壞球率（Chase Rate）遠優於小聯盟平均水準，能透過耐心選球上壘發揮速度破壞力。然而，鄭宗哲長打爆發力不佳，受限於身材力量，他在擊球初速（與紮實擊球率上始終難以對大聯盟投手造成致命傷害，球威一旦壓迫進來，容易形成軟弱擊球。而且即便選球精準，但鄭宗哲在對抗高階投手的銳利變化球與內角高直球時，揮空率依舊偏高，去年在3A的三振率落在23.8%至24%左右。對於一名長打產出偏低的純巧打型選手而言，接近25%的三振率嚴重壓低了他的進攻效益。老虎隊同樣有多名傷兵需在休賽季回填40人名單，鄭宗哲能否在漫長的冬季與12月份的規則五選秀（Rule 5 Draft）前保住這張名單席次，是他面臨的第一道關卡；即使順利挺進明年春訓，因為沒有下放權限，他一旦在熱身賽打擊繳白卷，老虎隨時可能選擇將他讓渡以騰出空間。然而，鄭宗哲的機會同樣源自於這套機制。既然球團無法隨意下放他，只要他在春訓展現出能對應大聯盟平均水準的擊球甜蜜點控制，設法將三振率壓縮至20%以下，並維持其頂級選球與金手套守備，他便有機會以「左打內野工具人」的定位直接擠進老虎隊開季26人名單。他不需要成為單季20轟的中心打者，他的最佳發展模板應當是昔日皇家隊功臣艾斯科巴（Alcides Escobar）或守護者隊的工具人前輩，以高達.330以上的上壘率、穩健的推進跑壘與無懈可擊的內野守備為球隊創造正向勝場貢獻值（WAR）。