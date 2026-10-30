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明年元旦連假共有3天，交通部規劃115年12月31日（五）至116年1月4日（一）為疏運期。民航局表示，離島管制航線一共會提供992架次、74,688個座位數，並自11月2日（一）上午9時起開放訂位。同時將視需求適時增班。在各航線運能提供方面，澎湖航線450架次、3萬276個座位數；金門航線458架次、3萬8,622個座位數；馬祖航線84架次、5,790個座位數；上述3離島航線共計提供992架次、74,688個座位數。民航局提醒旅客，離島航班容易受到天候影響而有異動，旅客要留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。115年12月31日至116年1月2日臺灣出發往離島方向，以及116年1月2日至1月4日離島出發回臺灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。加註使用限制的機票，航空公司將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等三階段，分別收取最高票面價10%、20%及30%的退票手續費。