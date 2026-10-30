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受到美國科技巨頭財報接連暴雷衝擊，市場對AI投資前景及科技股估值產生疑慮，美股科技股賣壓擴大，拖累台股今（30）日開低走低。加權指數以46139.79點開出，下跌228.54點，盤中賣壓急遽擴大，最低下探44726點，重挫逾1600點，一口氣摜破46000點、45000點兩大整數關卡，也失守半年線支撐，改寫台股史上盤中第11大跌點紀錄，預估成交量達9600億元。台股今跌勢猛烈，不僅權值股全面走弱，高價股、面板、記憶體、被動元件、PCB及光通訊等AI相關族群也集體遭到提款。據盤中統計，截至上午9時39分，上市櫃股票共有1129檔下跌，僅126檔上漲，另有3檔漲停、3檔跌停，顯示賣壓已從大型權值股擴散至市場多數個股。權值股方面，台積電（2330）下跌近2%，跌破2400元關卡；台達電（2308）下探1335元，較歷史高點大幅回落；聯發科（2454）重挫約4%，跌破4000元；鴻海（2317）、廣達（2382）也下跌約2%至3%，光寶科（2301）跌幅更達8%。金融股同樣承壓，凱基金（2883）、國泰金（2882）、元大金（2885）跌逾1%，僅台塑化（6505）逆勢上漲近2%。PCB族群賣壓同樣沉重，台燿（6274）、金像電（2368）雙雙跌停，富喬（1815）、燿華（2367）、台光電（2383）、臻鼎-KY（4958）及聯茂（6213）下殺7%至8%，南電（8046）、欣興（3037）也大跌逾6%。被動元件族群同步走弱，信昌電（6173）跌停，國巨*（2327）重挫8%，跌破500元，華新科（2492）、凱美（2375）及日電貿（3090）也下挫7%至9%。