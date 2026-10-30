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▲蔡康永（右）接受王偉忠（左）訪問，大聊自己的真心話。（圖／翻攝自YouTube＠中廣流行網）

我覺得投票這件事情，不用管哪個候選人贏，你要管你有沒有贏，當你把票投給你想要的那個生活的時候，你就贏了，這個是我真正在乎的事。

主持人蔡康永先後現身民進黨台北市長候選人沈伯洋與現任台北市長蔣萬安的競選總部活動，讓人摸不清他的政治立場。而他27日登上知名製作人王偉忠的廣播節目受訪，被問到有什麼話想對觀眾講，蔡康永吐出金句，他認為選舉不該是在專注哪個候選人有沒有贏，而是「當你把票投給你想要的那個生活的時候，你就贏了。」一句話讓所有人都買單。27日廣播節目尾聲，王偉忠把時間留給蔡康永，讓他好好與觀眾說話，蔡康永表示，很多人覺得他這次因為出席沈伯洋競總活動陷入政治風暴，但他本人沒有這種感覺，就像他以前宣佈出櫃時，媒體鬧得沸沸揚揚，家人朋友紛紛打電話給他，但他照錄節目，生活完全沒改變。所以這次答應上王偉忠的廣播，就是想告訴大家他很好，他沒事。接著蔡康永談到選舉一事：「我很希望我們用很生活化的態度來看待這一切。然後如果選舉當中，有人能夠東看看、西看看，也理解那些抱著非常熱情的立場的人， 為什麼會走到那一步，那就夠了。 就是我很希望我這一次做到這件事情，是將來其他人跑去他不那麼認同的那一邊，去看看那邊的人在講什麼。」蔡康永認為大家都應該要嘗試去聽聽不同立場的人的聲音，這樣再回來選擇自己心中的候選人，也會覺得更安心，而不是每次選舉都非要鬧得你死我活：「蔡康永覺得不論黨派好壞，大家投票就是在幫自己做出選擇，他的這句話深受網友肯定，被大家奉為金句，紛紛認同留言：「他已經把他的價值講得很清楚了，他燃燒了自己一輩子掙來的名聲，只為換取更正向美好的選舉文化，我只能說康永哥真的很偉大」、「這句話真的，讓人好感動」、「真的不該讓選舉分化台灣人的心，支持康永哥」。另外，這次在廣播中，蔡康永也提到，激起自己接觸政治的導火線是同志酒吧遭過度執法的事件，他認為自己作為同志，有必要挺身而出：「如果你不在乎這件事情， 你是要讓那些17、18歲的小朋友被壓迫死嗎？」他說自己沒有預設想達到什麼效果，但他希望自己可以成為同志族群中的良好範例，當其他人被罵「身為同志一輩子完蛋」時，可以拿他出來舉例，當擋箭牌。