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才送「12萬分祝福」就出事！Angela寶7：還想要嗎

佀廣洋捐2台垃圾子母車 里長候選人喊「這句」惹禍

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋，29日上午突遭桃園地檢署搜索、傳喚，消息曝光後引發關注；經檢察官複訊，認定其涉嫌透過贈送社區公共設備及贊助摸彩品進行賄選，但尚無羈押必要，諭令以12萬元交保。曾與佀廣洋同台出席活動的桃園市長張善政，今（30）日也對此事作出回應；而「王妃」一語成讖，更忍不住自嘲：「我真是烏鴉嘴！」張善政今日出席活動時，被媒體問及佀廣洋涉賄交保一事，他表示，相關案件一定尊重司法，「毋枉毋縱是大原則」，認為應交由檢調依法調查、釐清真相，至於個案細節，張善政則未進一步評論。另一方面，投入桃園區市議員選戰、改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」的JKF女郎Angela寶7，也針對事件再度發聲。她先前曾向佀廣洋送上「12萬分祝福」，沒想到如今對方竟以12萬元交保，讓她忍不住自嘲：「我這嘴真是烏鴉嘴，好的不靈，壞的總是特別靈。」話鋒一轉，Angela寶7諷刺反問佀廣洋：「還會想要我的祝福嗎？」除了開酸佀廣洋，Angela寶7也把握機會向民眾宣導抓賄選的5步驟「接、打、保、速、定」，提醒民眾若發現疑似賄選情事，可循相關管道檢舉，符合規定者還能領取檢舉獎金。與此同時，她也呼籲，目前案件仍在偵辦中，外界應給檢調多一點時間，待司法調查釐清真相。回顧爭議，檢方接獲檢舉，佀廣洋涉嫌於今年5月透過桃園某社區管委會許姓委員居間協調，協助爭取2台大型垃圾子母車供社區住戶使用，每台市價約7544元。事後，佀廣洋以參選人身分獲頒社區感謝狀，並張貼於大樓電梯內。檢方進一步調查發現，該社區於今年9月19日舉辦中秋晚會，摸彩獎品包括許姓委員準備的2組手壓式拖把，每組市價約700元，以及官姓里長候選人贊助的1支直立式電風扇，價值約570元，另有5組保溫瓶。檢調查出，抽獎過程中，許姓委員邀請官姓里長候選人上台致詞，對方卻趁機替自己及佀廣洋拉票，高喊：「請投官○○一票、佀廣洋一票！」桃園地檢署檢察長張春暉指派檢察官姚承志，指揮調查局桃園市調查處及桃園分局組成專案小組，經查訪蒐證後，於29日兵分5路搜索，並以被告身分約談佀廣洋、官姓里長候選人及許姓委員等3人，另有2名證人到案說明。檢察官複訊後，認定3人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，涉犯對有投票權人行求賄賂罪嫌；其中佀廣洋與許姓委員另涉嫌假借捐助名義，對機構、團體交付財物。檢方認為目前尚無羈押必要，分別諭令佀廣洋以12萬元、許姓委員以15萬元、官姓里長候選人以8萬元交保。桃園地檢署強調，對於假借贈禮、餐會、旅遊招待等名義，涉嫌賄選或破壞選舉公平的行為，均將積極追查。檢方也呼籲民眾若掌握疑似賄選情資，可撥打免費檢舉專線 0800-024-099 提供線索，檢舉人身分將全程保密。