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11月上路 2項新藥納健保給付

時序進入2026年最後2個月，11月也有新制上路，包括公費新冠、流感疫苗第二階段開打；而預防性治療12歲以上帶有抗體的A型或B型血友病病人，健保署也公告新增藥品給付，人年藥費約676萬元，盼提供臨床多一個治療選擇。衛福部今（30）日公布11月即將上路的新制。疾管署表示，今年流感、新冠公費疫苗打氣相當好，而第二階段公費對象為50至64歲無高風險慢性疾病成人，也將於11月2日開放接種，呼籲民眾接種疫苗為預防傳染病、降低重症及死亡風險的最有效方式。健保署則說明，有2項藥品給付規定公告於11月生效。其中一項含concizumab成分藥品Alhemo solution for injection in pre-filled pen（全艾凝注射劑），為針對12歲以上帶有抗體的A型或B型的血友病的病人進行預防性治療。健保署醫審及藥材組參議張惠萍說，相關疾病在今年8月時，健保署已公告另一項藥品給付，而11月將上路的藥品則是希望可以讓臨床醫師可多一種選擇。她說明，若臨床上同一個疾病僅一種藥品，可能會有供應韌性問題，擔心萬一供應不穩，容易有斷藥問題，因此多收一種藥品，除了提供醫師選擇，也讓供藥較有韌性。預估第1年至第5年使用人數約14人至28人，預估藥費約0.96億元至1.89億元，人年藥費約676萬元，財務衝擊約節省1.24億元～2.42億元。另外一項藥品則是用於治療具有「ADAMTS13缺乏的先天性血栓性血小板低下紫斑症病人」，含有rADAMTS13成分藥品AAdzynma powder and solvent for solution for injection「安紫酶注射劑」。張惠萍表示，因為相關藥品為罕藥，且因現行治療方式在急性發作期，可能需要每天輸注血漿，而這項藥品在臨床上使用會較具方便性。預估治療人數第1年至第5年皆為12人，預估藥費皆為5167萬元，人年藥費約431萬元，財務衝擊皆為5167萬元。