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台北市長蔣萬安日前掃街結束後身體不適，緊急取消昨今行程並且閉關準備辯論，據悉他日夜操勞感冒咳嗽、喉嚨有痰有些失聲。由於明天就是台北市長電視辯論會，外界也關注是否會被影響。蔣萬安競選辦公室執行總幹事、藍委徐巧芯坦言，「我也是很擔心」，最近有請他多補充維他命，希望他今天可以趕快好。徐巧芯說，最近理論上也應該去看辯論，大家都是緊鑼密鼓，但也因為市政、選舉兩頭燒，再加上先前颱風可能也沒有什麼睡好，所以是反反覆覆的，最近也請蔣萬安多補充維他命、營養，希望說今天可以趕快好起來。徐巧芯說，昨天晚上她有去了解，蔣萬安是有好一點，但是喉嚨還是有些不舒服啊，所以希望說兩天休息下來，可以趕快恢復，這個趕快恢復也不是為了選舉，而是市政有很多地方需要市長，市政工作要顧好，這個是大家對他的期許，也是他一直心心念念的事情。徐巧芯直言，人畢竟不是機器人，如果真的生病了，還是要趕快休養幾天，這也是競選團隊不斷在勸他的。