經典線上遊戲《新楓之谷》陪伴無數玩家長大，如今又有機會與昔日的冒險夥伴相聚！遊戲官方宣布，將攜手《新楓之谷：經典版》舉辦「2026楓潮派對」，預計於11月21日在桃園會展中心登場，現場規劃主題展區、趣味互動遊戲、舞台演出，以及兩款遊戲的改版發表會，讓玩家重溫冒險回憶。最重要的是，活動門票將於明（31）日下午1點開賣，可透過 KKTIX及全家便利商店購買，購票入場還有機會獲得專屬楓潮限定禮物。
《新楓之谷》2026楓潮派對11/21登場！經典版也加入
《新楓之谷》是許多台灣玩家的童年回憶，從最初踏入楓之島、挑戰菇菇寶貝，到與朋友組隊冒險，遊戲中的各種經歷都成為玩家難忘的青春記憶。這次官方特別結合《新楓之谷》與《新楓之谷：經典版》，希望讓不同世代的冒險者齊聚一堂。
「2026楓潮派對」將於11月21日（六）上午11點至下午6點，在桃園會展中心舉行，上午10點開放入場。現場除了安排主題展區及互動遊戲，也有舞台演出，讓玩家不只能在遊戲中相遇，更能實際與冒險夥伴交流。官方也安排《新楓之谷》及《新楓之谷：經典版》改版發表會，預計於下午1點至4點30分舉行，屆時有望成為玩家關注的活動焦點。
楓潮派對10/31下午1點開賣！KKTIX、全家都能買
想參加楓潮派對的玩家要記好時間！活動門票將於10月31日（六）下午1點開賣，售票至11月20日晚間11點59分為止，購票管道包含 KKTIX 及全家便利商店。官方透露，凡購票入場的玩家，即可獲得專屬楓潮限定禮物，不過由於票券數量有限，售完即止，想參加的冒險者可提前確認購票資訊。
活動從上午11點開始，下午1點進入改版發表會環節，直到下午4點30分後再次開放互動體驗區，讓玩家可以依照自己感興趣的活動安排參觀時間。
🟡 2026楓潮派對活動流程
📌10:00：開放入場
📌11:00～13:00：玩家互動
📌13:00～16:30：《新楓之谷》與《新楓之谷：經典版》改版發表會
📌16:30～18:00：互動體驗區
📌18:00：活動結束
🟡 2026楓潮派對活動資訊
📌日期： 2026年11月21日（六）
📌時間： 11:00～18:00（入場時間 10:00）
📌地點： 桃園會展中心（桃園市中壢區領航北路一段99號）
📌開賣時間： 10月31日13:00
📌售票截止： 11月20日23:59
📌購票管道： KKTIX、全家便利商店
📌購票網址：2026楓潮派對 KKTIX售票頁面
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《新楓之谷》是許多台灣玩家的童年回憶，從最初踏入楓之島、挑戰菇菇寶貝，到與朋友組隊冒險，遊戲中的各種經歷都成為玩家難忘的青春記憶。這次官方特別結合《新楓之谷》與《新楓之谷：經典版》，希望讓不同世代的冒險者齊聚一堂。
「2026楓潮派對」將於11月21日（六）上午11點至下午6點，在桃園會展中心舉行，上午10點開放入場。現場除了安排主題展區及互動遊戲，也有舞台演出，讓玩家不只能在遊戲中相遇，更能實際與冒險夥伴交流。官方也安排《新楓之谷》及《新楓之谷：經典版》改版發表會，預計於下午1點至4點30分舉行，屆時有望成為玩家關注的活動焦點。
楓潮派對10/31下午1點開賣！KKTIX、全家都能買
想參加楓潮派對的玩家要記好時間！活動門票將於10月31日（六）下午1點開賣，售票至11月20日晚間11點59分為止，購票管道包含 KKTIX 及全家便利商店。官方透露，凡購票入場的玩家，即可獲得專屬楓潮限定禮物，不過由於票券數量有限，售完即止，想參加的冒險者可提前確認購票資訊。
活動從上午11點開始，下午1點進入改版發表會環節，直到下午4點30分後再次開放互動體驗區，讓玩家可以依照自己感興趣的活動安排參觀時間。
📌10:00：開放入場
📌11:00～13:00：玩家互動
📌13:00～16:30：《新楓之谷》與《新楓之谷：經典版》改版發表會
📌16:30～18:00：互動體驗區
📌18:00：活動結束
🟡 2026楓潮派對活動資訊
📌日期： 2026年11月21日（六）
📌時間： 11:00～18:00（入場時間 10:00）
📌地點： 桃園會展中心（桃園市中壢區領航北路一段99號）
📌開賣時間： 10月31日13:00
📌售票截止： 11月20日23:59
📌購票管道： KKTIX、全家便利商店
📌購票網址：2026楓潮派對 KKTIX售票頁面