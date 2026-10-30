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河口湖命案主嫌李碩彬起底！父擁整排4棟透天厝「鄰居爆內幕」

其中一整排共4棟透天厝都是李家所有，李碩彬的工作室就是登記在其中一棟，門口還掛著徵信社的招牌。

而李碩彬見狀不僅沒有安慰，反而選擇報警，甚至打電話叫救護車

▲河口湖兇嫌李碩彬背景被起底，其開業的徵信社是父親的房產之一，相鄰的其他3棟透天厝也都是李家的。（圖/李碩彬臉書）

透天厝是鐵皮屋改建！13年前火災國中姐妹葬身火窟傳靈異故事

這整排透天厝過去原本是鐵皮屋，其中一間曾經營早餐店，約13年前卻不幸發生火災，造成一對就讀國中的姊妹葬身火窟

▲當地居民表示，這整排透天厝過去原本是鐵皮屋，其中一間曾經營早餐店，約13年前卻不幸發生火災，造成一對就讀國中的姊妹葬身火窟。（圖/Threads）

日本河口湖殺妻詐保案持續引發社會關注，涉案主嫌李碩彬的事發之後背景也陸續遭到起底，其中李碩彬名下工作室登記在台南市永康區的一處透天厝，門口還掛著徵信社招牌，據悉，該排有4間透天厝都是李碩彬父親所持有，而過去有鄰居也曾經直擊井雲蓉生前曾經多次在徵信社門前痛哭，李碩彬不只沒有安撫她，甚至還報警、叫救護車，夫妻互動關係讓鄰居也霧裡看花。根據《中時新聞網》報導，李碩彬的父親在台南永康龍潭一帶擁有不少繼承的房產，附近的鄰居表示，過去曾經有看過許多男女進出該處，但是不清楚徵信社是否有實際營業。有鄰居也透露，看過李碩彬跟井雲蓉當時疑似發生口角，井雲蓉坐在徵信社門口雙手掩面哭泣，，鄰居也是摸不著頭緒，而且該情況還不只發生一次。當地居民表示，，事後就傳出很多靈異傳聞，當時房屋不管出租給什麼行業，都沒有辦法長久維持，甚至有私人佛壇承租，也是很快就結束租約。而後來這排鐵皮屋要拆除重建時，工程也一度很不順利，直到後來請人處理，建築工程才得以順利進行，如今事情經過十多年，鐵皮屋也已經改建成整排透天厝，沒想到屋主的兒子李碩彬涉嫌日本河口湖「殺妻詐保命案」受到關注，讓這處房產又再度引起討論話題。