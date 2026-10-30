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泰國發生離譜肇事逃逸事件！東北部武里南府（Buriram）一名55歲和尚，近日開車行經村莊時，撞上一名正在路邊整理稻穀的21歲女子，造成對方傷重不治。他肇事後不但沒有停車救人，反而加速逃逸，途中又撞死一頭水牛，隨後棄車躲藏。警方與村民搜尋近2天，終於在一處廢棄僧舍將他逮捕，帶往寺廟進行還俗儀式。更令人鼻酸的是，死者才剛結婚不到1個月，新婚生活就此畫下句點。綜合泰媒報導，事故發生於10月27日傍晚，55歲僧人伊提里（Phra Itthirit，又稱Phra Dao），當時駕駛一輛銀色豐田轎車，行經武里南府一處村莊道路，撞上正在路旁協助家人，將曬乾稻穀裝袋的21歲女子薩瑪（Rujikorn Sida Samma）。薩瑪受到猛烈撞擊，傷勢嚴重，送醫後仍宣告不治。然而，伊提里並未停車查看或提供協助，反而加速離開現場，逃逸途中又撞上一頭村民飼養的水牛，導致水牛也當場死亡。目擊者見狀，立即騎乘機車追趕肇事車輛，一路追了超過10公里，最後在一座寺廟內發現轎車，但伊提里早已棄車逃逸。警方調查後確認，車主是伊提里。經過2天，警方於29日上午接獲線報，會同村民前往搜索，最後在一處廢棄僧舍內找到伊提里。報導指出，當時有超過50名村民聚集在現場，死者的公公也在其中，伊提里被發現後，被警察帶回所屬寺廟，在眾目睽睽下，舉行了剝奪僧侶身份的還俗儀式，在場有村民高聲咒罵，質問身為僧侶怎能肇事逃逸。伊提里隨後被移送警局偵訊，坦承當時是自己開車沒錯，但辯稱天色昏暗，沒看見路邊有人，更不知道自己撞到人。至於肇事後為何逃逸，他則表示自己也說不清楚，願意承擔責任。警方在其僧舍內發現酒瓶，結合目擊證人證詞，認為他可能是酒駕，伊提里則否認有喝酒開車，聲稱酒瓶是前來拜訪的俗家朋友留下的。目前警方已先依過失駕駛致死、肇事逃逸、未提供協助等罪名偵辦，若後續經過檢測，確認伊提里體內有酒精，不排除再追加酒駕致死的罪名。這起事故最令人心碎的，是死者才剛展開婚姻生活，家屬透露，薩瑪本月初才結婚，不到1個月便慘遭橫禍，家屬連續幾晚都難以入睡，直到嫌犯落網才稍微放下心中大石。死者公公也表示，難以接受媳婦突然離世，對於肇事者逃逸的行為更是憤怒，希望司法能夠還給家屬公道。原文連結：