由「偶像劇教母」柴智屏監製、出品，改編自韓國同名劇集的《我們的藍調時光》將於12月3日在Netflix全集上架，集結周渝民、張鈞甯、鍾欣凌、信、王柏傑、安心亞、鄭人碩、郭泓志、詹子萱、邱以太、陸弈靜等實力派演員。也是周渝民第三度與張鈞甯合作，張鈞甯爆料，其實她有演《流星花園》，只不過是一個臨演，讓眾人驚呼。
和張鈞甯三度搭檔 她竟曾當《流星花園》臨演
張鈞甯此次在《我們的藍調時光》中飾演的「董宣雅」是一位婚姻觸礁、背負原生家庭苦痛的憂鬱症患者。柴智屏透露女主角一開始就設定由張鈞甯演出，因為她的憂鬱氣質和距離感，讓男主角念念不忘：「她有很多壓抑的內心，情感爆發出來的又撕心裂肺，我對鈞甯的表現非常、非常驚艷。」
張鈞甯則爆料自己其實曾在《流星花園》露過臉：「那時候我只是一個大特（臨演），但一直都想跟柴姐合作；再次跟仔仔的感覺很有安全感，我知道不管我怎麼做表演，他都會把我接住。」
18年再合作 柴智屏虧仔仔變得在地化
《我們的藍調時光》11月10日將在金馬影展首映前2集，在日前發布的前導預告中：張鈞甯墜海、信躺進海裡、鍾欣凌遇到初戀情人、一群人在漁市幹架，周渝民對張鈞甯說：「如果可以的話，我願意承受你所有的痛苦。」各種情感與關係的衝擊不斷，劇情張力十足。
這是男主角周渝民睽違18年之後，再度跟以《流星花園》捧紅他的伯樂柴智屏合作，飾演講話很大聲、開貨車到處賣雜貨的司機「李東遠」，柴智屏說：「跟仔仔以前的角色完全不一樣的，這是我第一次感覺到他踩在一片泥土上，變成一個在地化的一個人物。」
周渝民說：「18年滿長的，以前我比較喜歡、習慣所有事有人幫我安排好；這一次我們從前期開會就有很多想法的碰撞，我相信柴姐有看到我在演員這條路上的想法跟堅持。」《我們的藍調時光》故事以澎湖為背景，講述一群高中同學相隔25年後重逢，各自帶著歲月留下的傷痕，重新面對愛情、親情、友情，以及人生中難以放下的遺憾，12月3日在Netflix全集上架。
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張鈞甯此次在《我們的藍調時光》中飾演的「董宣雅」是一位婚姻觸礁、背負原生家庭苦痛的憂鬱症患者。柴智屏透露女主角一開始就設定由張鈞甯演出，因為她的憂鬱氣質和距離感，讓男主角念念不忘：「她有很多壓抑的內心，情感爆發出來的又撕心裂肺，我對鈞甯的表現非常、非常驚艷。」
張鈞甯則爆料自己其實曾在《流星花園》露過臉：「那時候我只是一個大特（臨演），但一直都想跟柴姐合作；再次跟仔仔的感覺很有安全感，我知道不管我怎麼做表演，他都會把我接住。」
《我們的藍調時光》11月10日將在金馬影展首映前2集，在日前發布的前導預告中：張鈞甯墜海、信躺進海裡、鍾欣凌遇到初戀情人、一群人在漁市幹架，周渝民對張鈞甯說：「如果可以的話，我願意承受你所有的痛苦。」各種情感與關係的衝擊不斷，劇情張力十足。
這是男主角周渝民睽違18年之後，再度跟以《流星花園》捧紅他的伯樂柴智屏合作，飾演講話很大聲、開貨車到處賣雜貨的司機「李東遠」，柴智屏說：「跟仔仔以前的角色完全不一樣的，這是我第一次感覺到他踩在一片泥土上，變成一個在地化的一個人物。」
周渝民說：「18年滿長的，以前我比較喜歡、習慣所有事有人幫我安排好；這一次我們從前期開會就有很多想法的碰撞，我相信柴姐有看到我在演員這條路上的想法跟堅持。」《我們的藍調時光》故事以澎湖為背景，講述一群高中同學相隔25年後重逢，各自帶著歲月留下的傷痕，重新面對愛情、親情、友情，以及人生中難以放下的遺憾，12月3日在Netflix全集上架。