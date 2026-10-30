台灣經典動畫電影《魔法阿媽》自1998年上映以來，陪伴無數觀眾長大，如今阿媽的魔法旅程再度啟程！《魔法阿媽》官方宣布，將在桃園國際機場及台北松山機場舉辦「《魔法阿媽》特展——從1998年開始的魔法旅程」，其中桃園機場展區已於10月27日開展，松山機場則於今（30）日登場。本次展覽免費入場，不僅帶領觀眾回顧電影近30年的歷程，還將預告《魔法阿媽》第二集的最新消息，讓不少影迷相當期待。
《魔法阿媽》免費特展開跑！桃園、松山機場都看得到
《魔法阿媽》官方宣布，這次特展以「從1998年開始的魔法旅程」為主題，分別在桃園國際機場第一航廈B7文化藝廊，以及台北松山機場文化藝廊展出，兩處展期皆持續至2027年1月，且不需要購票就能免費參觀。選擇在機場舉辦，希望透過旅程中的出發與抵達，呼應電影對於家庭、陪伴及牽掛的情感。
官方表示，展覽將帶領觀眾回顧《魔法阿媽》近30年來的歷程，邀請旅客在啟程前稍作停留，循著阿媽的腳步，一同探索這段充滿回憶的魔法旅程。不過，官方也特別提醒，部分展區位於機場管制區內，旅客必須出境後才能看見，民眾出發前應先確認展區位置，以免白跑一趟。
《魔法阿媽》第二集有新消息！特展搶先預告
除了回顧經典電影，本次特展另一大亮點，就是官方預告將帶來《魔法阿媽》第二集的相關消息。《魔法阿媽》於1998年上映，由王小棣執導，故事描寫小男孩豆豆因家庭因素，暫時來到鄉下與阿媽共同生活，卻意外發現阿媽擁有能夠與鬼魂溝通的特殊能力。
電影融合台灣傳統民俗信仰、祖孫親情與奇幻冒險，成為許多台灣觀眾童年難忘的動畫作品。多年來，《魔法阿媽》憑藉充滿台灣本土特色的故事，以及溫暖又帶點神祕色彩的世界觀，持續受到影迷喜愛。
如今官方選在電影上映近30年之際舉辦特展，並透露第二集將有新消息，也讓粉絲更加期待阿媽與豆豆未來的故事。不過，目前官方貼文尚未公布第二集的正式上映日期及完整劇情，相關資訊仍有待後續揭曉。
🟡《魔法阿媽》機場特展活動資訊
📌名稱：《魔法阿媽》特展——從1998年開始的魔法旅程
📌地點、時間：
■桃園國際機場： 第一航廈B7文化藝廊，2026年10月27日至2027年1月27日。
■台北松山機場： 文化藝廊，2026年10月30日至2027年1月29日。
📌免費入場。
📌展覽亮點： 回顧《魔法阿媽》自1998年上映以來近30年的歷程，現場還將預告《魔法阿媽》第二集的相關消息，並提供免費旅途愉快符供旅客領取。
📌注意事項： 部分展區位於機場管制區內，必須完成出境程序才能參觀，建議民眾出發前先確認展區位置。
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《魔法阿媽》官方宣布，這次特展以「從1998年開始的魔法旅程」為主題，分別在桃園國際機場第一航廈B7文化藝廊，以及台北松山機場文化藝廊展出，兩處展期皆持續至2027年1月，且不需要購票就能免費參觀。選擇在機場舉辦，希望透過旅程中的出發與抵達，呼應電影對於家庭、陪伴及牽掛的情感。
官方表示，展覽將帶領觀眾回顧《魔法阿媽》近30年來的歷程，邀請旅客在啟程前稍作停留，循著阿媽的腳步，一同探索這段充滿回憶的魔法旅程。不過，官方也特別提醒，部分展區位於機場管制區內，旅客必須出境後才能看見，民眾出發前應先確認展區位置，以免白跑一趟。
除了回顧經典電影，本次特展另一大亮點，就是官方預告將帶來《魔法阿媽》第二集的相關消息。《魔法阿媽》於1998年上映，由王小棣執導，故事描寫小男孩豆豆因家庭因素，暫時來到鄉下與阿媽共同生活，卻意外發現阿媽擁有能夠與鬼魂溝通的特殊能力。
電影融合台灣傳統民俗信仰、祖孫親情與奇幻冒險，成為許多台灣觀眾童年難忘的動畫作品。多年來，《魔法阿媽》憑藉充滿台灣本土特色的故事，以及溫暖又帶點神祕色彩的世界觀，持續受到影迷喜愛。
如今官方選在電影上映近30年之際舉辦特展，並透露第二集將有新消息，也讓粉絲更加期待阿媽與豆豆未來的故事。不過，目前官方貼文尚未公布第二集的正式上映日期及完整劇情，相關資訊仍有待後續揭曉。
🟡《魔法阿媽》機場特展活動資訊
📌名稱：《魔法阿媽》特展——從1998年開始的魔法旅程
📌地點、時間：
■桃園國際機場： 第一航廈B7文化藝廊，2026年10月27日至2027年1月27日。
■台北松山機場： 文化藝廊，2026年10月30日至2027年1月29日。
📌免費入場。
📌展覽亮點： 回顧《魔法阿媽》自1998年上映以來近30年的歷程，現場還將預告《魔法阿媽》第二集的相關消息，並提供免費旅途愉快符供旅客領取。
📌注意事項： 部分展區位於機場管制區內，必須完成出境程序才能參觀，建議民眾出發前先確認展區位置。