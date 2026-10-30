我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受資深媒體人沈春華專訪時承諾，他當選市長後，一定會做好做滿四年，沈春華則認為，前陣子有人一直追問市長蔣萬安一樣的問題，他花了24小時才肯定講出這句話，其實有點太慢。沈伯洋接受沈春華專訪，其影片今（30）日上午上架，對沈春華詢問，沈伯洋已成為綠營「四大天王」，在綠營好感度也是最佳的，其感受如何？｢這個速度好快！好像比坐火箭還快」。沈伯洋回應，他覺得是因為選舉關係，他在選的是首都市長，首都市長在媒體的曝光度真的很高，因此在這幾個月間，曝光度越來越高的狀況下，大家就會認識他、自然知名度會變高。沈伯洋坦言，他一開始真的很擔心他的知名度，但現在為止，認識他的人是變多，但他覺得，水能載舟亦能覆舟，是起起落落，他沒有把這個放在心上。沈春華詢問，若當選市長後，民進黨希望借重長才邀請入閣，是否接受？沈伯洋直言，他不考慮，這跟他現在的位置不太一樣，不分區立委大家各有所長，還有名單能遞補，但台北市長不一樣，台北市長是大家長，就是行政官員，因此如果當選市長，一定要做滿四年。沈春華追問，若當選市長，能否保證做好做滿四年，沈伯洋回應，「我覺得一定要」。沈春華則說，前陣子有人一直追問蔣萬安，他花了24小時才肯定講這句話，「我覺得其實太慢」，因為要角逐市長，對於任期當然要有承諾。