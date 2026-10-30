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▲黃大煒原先預計將於6月4日從夏威夷逃離回台灣，沒想到卻在返台前突然離世，死因再度引發網友熱議。（圖／黃大煒臉書）

歌手黃大煒今年6月初於美國夏威夷去世，享壽61歲，消息震驚演藝圈，其兩名姊姊與交往31年的女友Vicky隨後也引發爭產風波。黃大煒離世4個多月，今（30）日臉書粉專突公開親筆信，內容公開與姊姊決裂的過程，以及女友遭大姐夫Patrick性騷一事，表示：「很多事和有些話我隱忍很多年了。」而黃大煒原先也預計於6月4日從夏威夷逃離回台灣，沒想到卻在返台前突然離世，讓死因再度引發外界討論。黃大煒的臉書今突然PO出多張親筆信，文中向大姊、二姊喊話，表示：「很多事和有些話我隱忍很多年了，現在我想用平靜、清楚，也盡量不傷害彼此的方式說出來。」黃大煒提到，當初留在夏威夷其中一個很重要的原因，是希望有機會和大姊Connie、大姊夫Patrick好好談談關於Vicky遭性騷擾的事情，認為這件事情不只是家人之間的一個私人誤會，也不能假裝什麼事情都沒有發生，希望能夠以安全、適合的方式處理。文中，黃大煒吐露與大姊之間的矛盾，指出：「這幾年我們對我的生活和事業有很多不同的想法，我們的價值觀真的很不一樣，有些事情甚至已經讓我感覺，妳不只是關心我，而是開始介入甚至干涉我的人生和事業。」讓黃大煒擔心會破壞他和 Vicky這30多年來原本的生活和工作方式。文中提到：「姊姊就是姊姊。妳是我愛的姊姊，但妳不是我的人生。我仍然需要有自己的生活、自己的伴侶、自己的朋友，也需要自己決定我要和誰工作、怎麼做音樂。」黃大煒深情喊話：「Vicky是我生命中不可分割的一部分。」也希望回歸自己的生活，文中黃大煒表示希望與家人的關係能變得單純一點：「如果有一天，我們可以重新建立信任，我還是希望大家可以一起吃飯、一起笑、一起聽音樂。如果現在還做不到，那就先給彼此一些距離和時間。」原本黃大煒預計將於6月4日從夏威夷逃離回台灣，沒想到卻在返台前突然離世，死因再度引發網友熱議，紛紛留言表示：「希望真相最終會出現，所有一切都會水落石出」、「期待有天能讓事情明白」、「我始終相信黃大哥，是最不可能想死的人。」黃大煒胞姊今年6月透過律師發出聲明，證實黃大煒於夏威夷家中在睡夢中離世，但聲明中未正式公開詳細死因，相伴多年的經紀人女友Vicky曾公開質疑死因，認為他去夏威夷前健康良好，並對家屬未第一時間說明細節及後續狀況提出多項疑點，表示自己完全沒有得到兩個姊姊的任何訊息，且傳訊息給對方，都遭對方已讀不回。