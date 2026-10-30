我是廣告 請繼續往下閱讀

知名作家蔡康永昨接受主持人王偉忠專訪，坦言促使他現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的原因之一，就是台北市警方3日搜索西門町同志酒吧。不過立法院長韓國瑜子弟兵、前立委參選人林佳新今（30）日則說，「酒吧就是酒吧，跟是不是同志酒吧根本無關」，更說「過於偏激的平權運動其實本質上都是假平權之名，行歧視之實」。林佳新說，如果認為加上同志，酒吧就能自立於法外那才是真正在歧視「同志」兩個字。不過資深媒體人謝曜州則留言回應，「同志也是支持違法就查，但原本說的毒品、未成年，結果這家店後來都沒發生。執法過程粗暴不成比例，對身障者羞辱，說殘障還想做愛，才是同志抗議的重點。這也是台北市政府懲處的原因。」林佳新則回應，「緝查本來就是執行後要有結論報告，至於執法過當也第一時間懲處了當然可議，但當下的狀況移送法辦也不能用這件事來帶過說都沒違法」，謝曜州則說，「對，你果然聰明也看出是執法過當。我沒有說他都沒有違法，我是說沒有像一開始說的毒品、未成年，至於有沒有妨礙風化，警察該移就移。」謝曜州回應其他網友時也說「 違法就處理呀，異性戀的酒店不也是脫光玩嗎？警察會衝進包廂辱罵他們蹲下來衣服不准穿、罵他們殘障還想做愛嗎？」