2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士輪第四輪賽事進行到最後階段，明（31）日將由1勝2敗的隊伍，爭取最後晉級機會，凌晨4點北美賽區第一種子TL將迎戰來自巴西的隊伍LOS，韓國隊伍HLE則預計在上午7點，對上歐洲賽區隊伍G2。
G2打HLE！官方自己玩萬聖節梗
2026年《英雄聯盟》世界賽16強瑞士輪進行到第四輪賽事，在本輪賽事最後2場比賽，由TL對上LOS、G2對上HLE。歐洲賽區的隊伍G2非常喜歡在社群平台發幽默梗圖，在10月31日萬聖節對上強隊HLE，G2小編也在X上模仿《月光光心慌慌》的海報，把主角換成自家選手Caps以及HLE的Gumayusi。
目前G2和HLE、TL和LOS都是1勝2敗的戰績，獲勝的隊伍可以前進到2勝2敗組別，還有機會可以前進八強，但是落敗隊伍，就要結束本屆《英雄聯盟》世界賽旅程，打包回家。台灣戰隊CFO在今（30）日賽事遭到KC 0比2擊敗，加上越南TES戰隊也已經淘汰，代表太平洋賽區隊伍今年都止步於16強。
🟡LOL《英雄聯盟》2026世界賽瑞士輪第四輪賽程時間
📌10月31日凌晨4點：TL vs. LOS（敗者淘汰）
📌10月31日上午7點：G2 vs. HLE（敗者淘汰）
🟡2026年 LOL世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube
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2026年《英雄聯盟》世界賽16強瑞士輪進行到第四輪賽事，在本輪賽事最後2場比賽，由TL對上LOS、G2對上HLE。歐洲賽區的隊伍G2非常喜歡在社群平台發幽默梗圖，在10月31日萬聖節對上強隊HLE，G2小編也在X上模仿《月光光心慌慌》的海報，把主角換成自家選手Caps以及HLE的Gumayusi。
Everyone’s entitled to one good scare. 📺 Oct. 31st. Midnight. https://t.co/IpfhPosd6T
— G2 League of Legends (@G2League) October 27, 2026
🟡LOL《英雄聯盟》2026世界賽瑞士輪第四輪賽程時間
📌10月31日凌晨4點：TL vs. LOS（敗者淘汰）
📌10月31日上午7點：G2 vs. HLE（敗者淘汰）
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