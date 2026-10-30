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▲台南車站新站。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.01）

台南車站地下化17日通車，站內大廳的公共鋼琴近期成熱門話題，不只有高中生獻技表演，日前更有知名音樂人林隆璇與其系上學生、曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，在車站帶來四手聯彈演出。不過卻也衍生亂象，站內最新公告直接禁止「未經申請樂器演奏」，台鐵公司也呼籲，鋼琴僅供非營利性演奏使用，欣賞演奏時也不要妨礙旅客通行，請配合站務人員引導。車站鋼琴的人潮也帶來亂象，有音樂班直接拉布條招生，更有許多無關鋼琴的樂器也到場表演當起街頭藝人。站內最新公告表示：「未經申請之演出，其所吸引圍觀人潮或音量，若有影響旅客權益、擾亂公共安寧或妨礙通行之虞，本站將會依法勸阻，不聽勸阻者，將依法請離站區並且拒絕運送。」台鐵公司今說明，台南站公共鋼琴僅供「非營利性」演奏使用，請勿從事收費、募款（含打賞）、宣傳、販售商品等營利行為。欣賞演奏時，請勿妨礙旅客通行，並配合站務人員引導。為避免影響車站廣播及旅客候車，請勿使用麥克風、音響、擴音器等電子設備。