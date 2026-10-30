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近 7 年來的新高 服務業勞動生產力指數達到114.89

▲經濟部商業發展署今（30）日舉辦《2026商業服務業年鑑》，除了整體來看待發展趨勢，也將近年來AI趨勢導入調查，發現2026年已有35.8%的企業開始應用 AI，較前一年增加3.9個百分點，且不僅於後端處理，更已經進入第一線。（圖／記者鍾泓良攝影）

2025年AI導入31.9% 從後台到進入第一線

iCHEF協助店家評估展店 郭元益克服痛點走向國際

▲郭元益第五代採用「數據先行、精準拉動」，如跨境日本及歐美市場，捕捉到日本客戶喜歡「小尺寸、微甜、具文創故事」糕點特性。（圖／NOWNEWS圖庫）

台灣2025年經濟當中，每100元有55元來自服務業，每100人有61人是在商業服務業工作。如此決定台灣經濟很大比率的角色，經濟部商業發展署今（30）日舉辦《2026商業服務業年鑑》，除了整體來看待發展趨勢，也將近年來AI趨勢導入調查，發現2026年已有35.8%的企業開始應用 AI，較前一年增加3.9個百分點，且不僅於後端處理，更已經進入第一線。據《2026商業服務業年鑑》調查，2025年服務業創造國內生產毛額（GDP）達15.6兆元，前一年成長3.57%，占整體GDP比重55.11%；就業人口達709.3萬人，占全國總就業人口61.01%，扮演支撐台灣經濟及就業角色。今年年鑑以AI作為主軸，探討台灣AI服務革命、《AI基本法》上路，以及AI洞察消費者行為等。據2026年調查結果顯示，已有35.8%的企業開始應用 AI，較2025年度31.9%增加了3.9個百分點；其中 12.7%已規模化使用 AI，並投入相關預算或資源，另有 23.1%正處於已導入使用，透過免費版、試用版或特定場域進行應用。商研院董事長許添財在年鑑中總論提到「數位交付服務」（DDS）概念，像是實體商品貿易是透過實體貨物下單、運送，而DDS是直接透過網路傳輸完成服務，如串流平台看影音、聽音樂，遠端醫療及線上翻譯服務等，提醒台灣在「數位交付服務」（DDS）排第24，在亞洲四小龍落後，應要設法將DDS轉為帶動商業出口的重要核心。商研院商業發展與策略研究所長朱浩表示，服務業在2025年銷售額年增5.27%、營利事業增加1.52%、每月平均經常性薪資增加2.86%，更重要是服務業勞動生產力指數達到114.89，創下近 7 年來的新高。但他也提到，國內服務業存在兩大現象，分別是服務業貿易入超持續擴大，以及企業規模持續微型化；對此，歸納未來服務業三股力量為「即時化與在地化」、「AI 走向前線」及「銀髮族成為即戰力」。首先，服務業必須要開始深入到社區，不僅僅是大型百貨、超商，更要開始圍繞社區生活連結；物流業也逐步南移，縮短「最後一哩路」。其次，朱浩說，據2025年調查，已有31.9%的商業服務業投入 AI，而這不僅僅是背後做報表分析，而是直接進到第一線與消費者互動，拉開服務業的附加價值。第三，面對少子化、高齡化及缺工，55歲以上熟齡世代開始進入勞動力市場，而這些銀髮族勞工豐富閱歷與人生經驗，溝通溫度相對較高，帶動透過熟齡與習慣科技使用的年輕世代的合作與轉型，會讓服務業現場更具即戰力。他總結，三大趨勢下，政策也必須有三種升級，分別是思維制度化，佈局區域化，以及轉型智慧化，並且針對微型企業提供低門檻、普及化引導，中大型企業則是深度陪跑，降低創新時投資風險。商研院也整理，智慧生活圈AI六大場景。如餐飲方面，店家透過POS、外送、掃描點餐，收集消費者口味偏好、尖離峰需求及加購機率，並提供餐點推薦、鮮食訂貨等服務；而在交通方面，企業依照顧客路徑需求、商圈移動等資料，可以運用在即時配送、商圈導客及門市選址。商研院舉例，國內普遍運用的AI點餐系統iCHEF，今年推出「台灣餐飲開店勝率AI分析」，將店內掃碼點餐與餐點推薦，延伸至商圈判讀與展店策略，當業者輸入店址後，就可以掃描附近商圈，從同業競爭、用餐人流等來分析開店條件。百年老店郭元益也在2026年利用跨境電商、實體體驗進行雙軸轉型，考量到傳統伴手禮海外擴展時，容易面臨產品保存期短及各國食品限制，以及海外年輕世代喜好，因此郭元益第五代採用「數據先行、精準拉動」，如跨境日本及歐美市場，捕捉到日本客戶喜歡「小尺寸、微甜、具文創故事」糕點特性。