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中華職棒味全龍勇奪中職37年年度總冠軍，為感謝廣大龍迷一整季的熱情支持，球團將於11月21日至22日在天母棒球場舉辦「2026味全龍球迷感謝祭」，今年感謝祭特別以「草地音樂會」與「星空露營」雙重盛宴為核心主軸，首日邀請球迷朋友們坐在天母球場草坪上，隨音樂聲浪與樂團、球員和Dragon Beauties新光人壽小龍女的歌聲熱力搖擺，並延續往年備受龍迷好評的經典企劃「來去天母住一晚」，讓球迷們直接在草坪上搭起帳篷過夜，伴隨微風與星光享受最浪漫、溫馨的龍迷專屬露營之夜；次日則安排球員、小龍女專屬互動活動，並於下午2時自天母棒球場出發舉辦封王大遊行，邀請全體龍迷走上街頭，共同分享味全龍奪下隊史第六座總冠軍的喜悅。為了滿足不同球迷的體驗需求，今年感謝祭第一天規劃了「草地漫遊券」與「星空露營體驗套票」兩種選擇。購買「草地漫遊券」的球迷憑票可領取專屬福袋與10點園遊點券，隨意暢遊現場的美食園遊會攤位，並能自由參與棒球場內各項體驗，以及近距離感受草地音樂會的震撼音浪與熱力四射的舞台演出。而選擇「星空露營體驗套票」的球迷，除了享有兩人帳或四人帳夜宿天母球場外野草坪的獨家體驗外，更能獲得20點園遊點券、專屬福袋及贊助商限定物資，並享有各項體驗快速通關、專屬晚餐與隔日早餐供應，以及使用球場淋浴間等貼心服務。晚間更獨享小龍女晚安打招呼合照等專屬互動時光，體驗夜宿球場的獨特樂趣。舞台活動同樣精彩絕倫，主舞台將由 Dragon Beauties 新光人壽小龍女帶來充滿活力的才藝表演拉開序幕，隨後還有歌手小球（莊鵑瑛）和樂團胖虎PUNKHOO的熱力開唱以及龍將們展現歌喉的深情演唱，晚間由DJ TRIDE 與DJ GG接續帶來精彩的 DJ Show，將草地音樂會的歡樂氣氛推向最高峰！此外，憑園遊券抽獎聯即可參加感謝祭幸運大抽獎，球團特別準備了多項極具紀念價值與收藏價值的驚喜好禮，敬請球迷朋友們期待！首日（11/21）場內活動部分，天母棒球場將開放內野體驗區，讓球迷能化身球員親身感受職業球場的魅力，現場也規劃能與小龍女和吉祥物近距離同樂的互動環節。感謝祭次日(11/22)精彩持續升溫，球團安排了豐富的付費專屬活動，球員與女孩拍照會、簽名會，以及由球員親自指導的投打棒球教室，活動尾聲還會獻上特別驚喜環節，敬請大家期待！HONOR也將進駐專屬攤位，讓球迷上手最新「冠軍摺疊」Magic V6，見證冠軍球員與小龍女同款旗艦的極致耐用與科技實力；現場同步展出由啦啦隊女神李多慧擔任品牌大使的HONOR 600系列，大秀獨家「圖轉影音」一鍵造夢的影像魔法。攤位亦規劃專屬應援驚喜，邀請廣大龍迷進場同樂，解鎖更多精彩亮點。味全龍誠摯感謝臺北市政府長期以來的支持與協助，陪伴球隊在臺北這座城市深耕發展，共同打造屬於市民與龍迷的棒球主場。2026年味全龍一路奮戰，最終奪下隊史第六座總冠軍，這份得來不易的榮耀，不僅是全體隊職員努力拚戰的成果，更凝聚了廣大龍迷的熱情支持，以及主場城市一路以來的陪伴。這份榮耀不僅屬於味全龍，更屬於臺北這座城市，以及每一位熱愛棒球的市民朋友！臺北是味全龍的家，也是球隊與球迷共同寫下無數精彩回憶的城市。為與廣大龍迷及市民朋友共享奪冠喜悅，球團特別將「封王大遊行」安排於球迷感謝祭活動尾聲，將球場內的冠軍榮耀延伸至城市街頭，邀請大家一同見證這份屬於臺北的光榮時刻。「封王大遊行」將於11月22日下午2時自天母棒球場出發，全體隊職員將與廣大龍迷一同走上街頭，歡慶2026年度總冠軍，讓整座城市共同感受奪冠的喜悅與感動，也為這個充滿榮耀的賽季留下難忘回憶。感謝祭相關售票時間、票價與詳細活動資訊將於近日於味全龍官方粉絲專頁及官方網站正式公布，味全龍熱情邀請所有龍迷朋友齊聚天母，踏上臺北街頭，一同回顧本季的熱血與感動，度過最難忘的週末假期！