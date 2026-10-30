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▲茂森木業股份有限公司總經理郭美吟（中）榮獲優良商人獎、接受表揚。（圖／中華民國全國商業總會提供）

▲喬陽管理顧問有限公司負責人廖智賢（中）榮獲優良商人獎、接受表揚。（圖／中華民國全國商業總會提供）

中華民國全國商業總會於10月29日下午舉辦第80屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，內政部劉世芳部長、經濟部江文若次長、外交部吳志中次長及多位跨黨派立法委員等政府貴賓蒞臨致詞頒獎，另有多位外國駐臺使節代表出席，共同見證企業榮耀時刻；各類獎項得獎企業亦踴躍參與，現場嘉賓雲集，盛況隆重。第80屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，受獎項目分為優良外國駐臺商務單位、優良商人、優良外商、優良老店及菁英老店等，經過嚴格的評選，計有63名獲獎者脫穎而出，他們都是各行業的標竿典範，對臺灣的經濟成長貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定。今年內政部延續在本屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮上，舉辦「全國性績優商業團體及優良工作人員」表揚儀式，以表彰過去一年來積極奉獻、表現優異的獲獎商業團體與會務工作同仁，也藉此機會表達深切的謝意。全國商業總會理事長許舒博表示，本屆獲獎的「優良外國駐臺商務單位」積極深化雙邊經貿合作，成果豐碩。「貝里斯大使館」持續推動2022年經貿協定後續合作，拓展貝里斯產品在臺市場；「芬蘭商務辦事處」促成臺芬於2025年簽署首份航空服務協議；「德國經濟辦事處」連續5年創下雙邊貿易總額逾200億美元的佳績；「荷蘭在台辦事處」深化臺荷高科技產業合作；「馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）」則積極推動臺菲企業媒合與投資合作。象徵我國企業家最高榮譽的「優良商人」，本屆獲獎的茂森木業股份有限公司成立於民國54年，專業製造室內裝修用精品級的裝潢原木皮板且符合國內外法規，並導入ISO 等管理。郭美吟總經理遠赴世界各地林場親自挑選原木、木皮供應商，創新生產模式提供客製化產品，從尺寸、紋路、顏色到施工。成功導入5G，AIoT與深度學習檢測技術，品質世界一流。同樣榮獲｢優良商人｣獎的喬陽管理顧問有限公司廖智賢重視制度化管理與專業發展，完善內部管理制度、標準作業流程及數位化系統，整合租賃媒合、契約管理與租後服務，提升營運效率及服務品質。透過權責分工、人才培育與績效管理，強化組織運作及風險控管，並秉持誠信經營、法令遵循及保障客戶權益，促進租賃住宅產業專業化與永續發展。本屆「優良外商」獲獎企業涵蓋製藥、科技、金融及製造等多元產業，均為具國際影響力的知名企業。各企業不僅在所屬領域展現卓越的經營績效，亦持續深化在臺投資布局，積極實踐企業社會責任，為臺灣經濟發展與社會永續注入動能。其中，亞東氣體第三度獲獎，展現其長期深耕臺灣市場的成果；臺灣禮來透過藥品提供與醫療支持，已協助超過20萬名病友；福隆玻璃纖維持續擴大在臺投資，彰顯對臺灣市場的長期承諾；貝萊德證券則積極投入社會關懷及永續發展，展現企業對社會共融與永續價值的重視。今年獲選為「優良老店」的企業，包括阿潘肉包、阿樹擔仔麵、萱懋茶園及協興蛋業等業者，善用社群媒體、數位行銷及線上線下通路整合，持續拓展消費市場，具體展現數位轉型成效，為傳統經營注入新動能。此外，榮獲「菁英老店」殊榮的度小月、嶢陽茶行、丸莊醬油及小花園等品牌，則以深厚的老店品牌為底蘊，積極探索海外市場發展機會，將臺灣老店的特色產品與文化價值帶向國際。全國商業總會長期扮演政府與產業的溝通橋樑，致力打造更好的經營環境，也期盼透過每年「金商獎」的表揚，樹立更多典範。許舒博理事長向「金商獎」所有得獎者表示最誠摯的祝賀與敬意，感謝他們對於臺灣經濟做出的貢獻，商總未來會繼續與產業界一起打拚，讓臺灣經濟更加繁榮，商躍八十、金耀未來！