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NBA 10/30賽況一覽

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比賽結果 勝隊最高分球員 敗隊最高分球員 克里夫蘭騎士 @ 亞特蘭大老鷹 老鷹 114：111 騎士 O. Okongwu（29分） J. Harden（24分） 沙加緬度國王 @ 紐奧良鵜鶘 鵜鶘 132：120 國王 J. Fears（22分） D. Acuff Jr.（34分） 孟菲斯灰熊 @ 波特蘭拓荒者 灰熊 124：103 拓荒者 C. Boozer（18分） D. Avdija（24分）

克里夫蘭騎士隊今（30）日作客亞特蘭大老鷹隊，騎士隊首節一度建立起15分的巨大領先優勢，但老鷹隊在奧孔武（Onyeka Okongwu）豪取29分、12籃板的帶領下展開猛烈反撲。儘管騎士球星哈登（James Harden）迎來職涯3400記三分球里程碑、成為聯盟史上第二人，最終騎士仍以111：114遭老鷹逆轉。另一場比賽，則由賽前都沒輸過的波特蘭拓荒者隊則是在主場迎戰曼菲斯灰熊隊，最終灰熊以124：103賞給拓荒者開季首敗。此外，今日傳出續約好消息的楊瀚森，此役也有出賽攻下3分。本場比賽哈登全場繳出24分、5籃板、4助攻。更具意義的是，哈登在此役正式解鎖NBA生涯例行賽3400記三分球的里程碑，成為聯盟歷史上第二位達成此項神級紀錄的球員，僅次於金州勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）。除了哈登發揮穩定外，米契爾挹注22分、替補外線砲火梅里爾（Sam Merrill）三分命中率極佳貢獻16分，中鋒阿倫（Jarrett Allen）與莫布利（Evan Mobley）也分別有14分與11分進帳，騎士隊全場共有6人得分上雙。開局騎士隊展現凌厲攻勢，首節結束以28：16雙位數領先。次節騎士更一度擴大領先至15分。然而，老鷹隊隨後展開絕地大反攻，單節打出30：16的攻勢，半場結束反以46：44逆轉騎士。關鍵第四節，老鷹一度維持10分左右的領先優勢，但騎士隊並未放棄。最後2分鐘，哈登完成關鍵「2+1」將比分逼近至4分差，隨後米契爾造犯規成功三罰全中，在比賽剩餘42秒時將比分追至109：110。最後15秒騎士發動最後一擊，米契爾在外線獲得出手機會，然而連續兩次絕平的三分嘗試都彈框而出，騎士最終以111：114吞敗。波特蘭拓荒者隊則是在主場迎戰曼菲斯灰熊隊，此役焦點聚焦於莫蘭特（Ja Morant）生涯首度面對舊主灰熊，以及中國小將楊瀚森自發展聯盟被召回。雙方在上半場戰況拉鋸、戰成58：58平手；然而易籃後灰熊憑藉流暢的團隊攻勢發動猛攻，逐步建立起雙位數領先。末節中段莫蘭特因腿部不適提前傷退，灰熊順勢將分差擴大至20分以上，最終以124：103大勝拓荒者，豪取開季5連勝並列全聯盟最佳戰績；拓荒者則吞下新賽季首敗。本場比賽灰熊隊展現驚人的團隊深度，全隊高達8人得分達雙位數，新科選秀探花布澤爾（Cameron Boozer）更是全場焦點，砍下18分、11籃板與12助攻，不僅解鎖個人NBA生涯首次大三元，更是今年首位達成大三元紀錄的新秀。拓荒者方面，阿夫迪亞（Deni Avdija）空砍全隊最高的24分、9籃板與7助攻，莫蘭特退場前拿14分，利拉德（Damian Lillard）手感迷航13投僅3中得9分，楊瀚森則在比賽最後4分半鐘替補登場，投進一記三分球貢獻3分2籃板1阻攻。