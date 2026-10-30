我是廣告 請繼續往下閱讀

知名作家蔡康永昨接受主持人王偉忠專訪，坦言促使他現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的原因之一，就是台北市警方3日搜索西門町同志酒吧，相關言論持續發酵。台北市長蔣萬安執行競選總幹事、藍委徐巧芯今（30）日也直言，這次事件警方有很大問題，不管是警方道歉、檢討、相對應處分、都是必須要做的事。她說對不對的事情必須要謙卑以對、要反省，很多民眾檢視的是，當做不對的時候用什麼態度，是硬拗、不承認、逃避，還是勇於面對，她和蔣萬安希望的都是後者。針對蔡康永昨日的發言，是否會覺得是在挺沈伯洋，徐巧芯說完全不會，但坦言蔡提到的事件中，警方有很大問題，不管是要道歉、檢討、市府或警政署應給相對應處分，或是後續要有精進檢討方案，包括蔣萬安親自道歉都是必須要做的事情。徐巧芯說，對的事情要大力去做，但不對的事情也必須謙卑以對和檢討，這才對得起所有市民好朋友，所以蔡康永提到的事情，應該要深自檢討、反省。一個偉大的城市，偶爾人也會犯錯，但做錯的時候，該有的懲處必須要有，該有的真相要給，該道歉、精進、檢討的事情要做，這是做事情的態度。徐巧芯說，她們不能保證在市府這個機器運作過程當中，每一天都能夠把事情都做對，但要盡可能往這個方向去努力。很多時候民眾檢視的是，當你做不對的時候用什麼態度？是硬拗、不承認、逃避，還是勇於面對然後願意改進，讓這個城市變得更好？她和蔣萬安希望的是後者。徐巧芯表示，蔡康永提到的確實是很大的問題，這些建議也好、批判也好，是不是有很大的精進空間？人家提出了批評或此事確有可議之處，應該把檢討做好、懲處做好，謙卑的面對、改進。徐巧芯稱，當市民朋友看到政府是會調整、改變的、政府是會讓城市變得更好的，那市民才有繼續支持的可能。