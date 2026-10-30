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2026桃園亞洲職棒交流賽將於11月7、8日開打， 主辦單位今（30）日正式揭曉台、日、韓三方參戰的焦點球星陣容。本次交流賽不僅擁有日本職棒 （NPB）實力勁旅東北樂天金鷲的凱旋台將與強打強投，中華職棒（CPBL）地主樂天桃猿與韓國職棒（KBO）新星搖籃培證英雄也全面精銳盡出。為了回饋在地鄉親，主辦單位更重榜宣布推出「桃園市民與學生專屬」的賽事免費贈票活動，每場限量500張，邀請全桃園「做伙應援」，親臨現場感受高規格的國際對決。▼ 劉致榮：2026年9月加盟東北樂天金鷲隊的台灣右投。以最快158公里的剛猛直球為最大武器，是備受矚目的即戰力。本次大賽是他身穿樂天金鷲球衣、備受期待的「凱旋回歸」之舞台。期待他能以威力十足的投球表現，回應家鄉球迷熱情的目光與歡呼聲。▼ YG安田：東北樂天金鷲隊引以為傲的強打捕手。自2026年球季起將登錄名改為 「YG安田」，不僅展現出引以為傲的長打火力，打擊穩定度亦大幅提升。本季在打擊率、全壘打數及打點上均刷新生涯新高，迎來大幅飛躍的一年。守備方面除了主要擔任捕手外，亦增加了一壘手的出賽機會、增加調度彈性，已成為球隊中不可或缺的核心戰力。▼ 伊藤樹：東北樂天金鷲隊引以為傲的年輕右投。做為選秀第二指名的新人挑戰2026年球季，在下半季搶下一軍先發位置，並於職棒生涯首次先發中勇奪首勝，展現精彩絕倫的初登場。入團第一年便以堂堂正正的投球展現出不凡實力，做為承載球隊未來 的關鍵人物，備受各界期待。▼ 安佑鎮：培證英雄隊引以為傲的當家超級王牌。做為KBO頂級的火球男，他能以動輒超過155公里的剛猛速球與大角度變化球壓制對手。本季傷癒復出後便迅速找回宰制力，展現精彩絕倫的王牌身手。做為承載球隊勝負的靈魂人物，本次大賽備受各界期待。▼ 李主形：培證英雄隊引以為傲的天才外野強打。自轉隊至英雄隊後打擊潛能全面爆發，不僅擁有優異的擊球技巧與長打火力，更具備撕裂對手防線的速度。本季在安打數與得分上均寫下生涯新高，是球隊不可或缺的核心戰力。▼ 金乾凞：培證英雄隊引以為傲的當家潛力捕手。自入團以來便以出色的魁梧身材與 頂級的重砲長打天賦備受矚目。在教練團的全力培育與蹲捕指導下，他在本季展現出極具破壞力的長打火力與不凡的防守天賦。做為承載球隊未來的關鍵新星，本次大賽 他將用強悍的長打火力，正面席捲桃園看台。▼ 廖健富：樂天桃猿隊引以為傲的頂尖地主強打。做為球隊中心棒次的核心人物，長打火力與打點實力始終維持聯盟頂尖。是桃猿男兒打線上最不可或缺的核心戰力，誓 言要在主場展現不凡實力。▼ 梁家榮：樂天桃猿隊引以為傲的金手套攻守核心。自奪下打擊王後打擊穩定度大幅提升，在三壘防區更多次展現五星級接殺美技，完美兼顧攻守兩端的彈性與宰制力。 做為承載主場榮耀的關鍵人物，他將全力捍衛桃園主場。▼ 李勛傑：樂天桃猿隊引以為傲的潛力重砲新星。擁有出色的魁梧身材與頂級長打天賦，挑戰2026年球季展現出極大飛躍。在教練團的期盼下，他在一軍出賽機會中屢創佳績，被各界視為球隊未來的核心強打。桃園市民與學生專屬免費贈票活動為邀請在地鄉親進場吶喊，主辦單位與桃園市政府體育局重磅聯手，特別規劃市民與學生專屬的限量免費贈票，邀請大家做伙前進樂天桃園棒球場應援！2026年11月7日（六）14：05 - 19：00（每場限量500張，贈完截止）2026年11月8日（日）11：05 - 16：00（每場限量500張，贈完截止）樂天桃園棒球場售票服務亭「市民贈票專屬窗口」桃園市民：出示身分證正本(孩童憑健保卡與戶口名簿)。在地學生：出示桃園市境內各級學校學生證正本。依現場排隊順序，一人一證限兌換當日「內野西上K/L/M 區」門票乙張 (不得代領及選位)。票券限當日場次使用，不得轉售，如因天候因素賽事取消則作廢無效。詳細活動資訊以桃園市政府體育局官方公告為準。主辦單位表示，目前賽事內野熱區已全數完售，想要一睹台、日、韓球星同台較勁，並感受日韓官方應援團震撼體驗的球迷，請把握最後機會至全台7-ELEVEN門市ibon機台或ibon售票網站搶票劃位；符合贈票資格的桃園市民與學生也請務必提早到場排隊兌換，共同進場「做伙應援」!