一年一度的萬聖節即將在明（31）日到來，一名媽媽詢問幼兒園是否要準備萬聖節裝扮，老師表示園方不過萬聖節，反而會帶孩子認識中元節，並安排簡單祭拜儀式。貼文引起家長熱議，不少人羨慕學校不辦變裝活動，認為能省下準備服裝、道具的麻煩，也不用擔心孩子吃糖或裝扮嚇到同學。至於中元節祭拜，園方採自由參加方式，並提供旁觀認識民俗的選擇，兼顧文化教育與家庭信仰，做法同樣被許多家長讚爆。
幼兒園不辦萬聖節改過中元節！家長全笑了：學校是天使
一名媽媽近日在Threads分享與幼兒園老師的對話，當時她詢問是否要替孩子準備萬聖節服裝，老師直接回覆：「我們不過萬聖節喔，那不是台灣在地的節日，我們有過中元節。」讓原PO忍不住笑喊：「原來幼稚園也是有沒在過萬聖節的嗎？」
消息引起家長共鳴，不少人稱讚，「漸漸的妳會發現，不用辦活動的學校都是天使」、「我們私立的也沒有，不鼓勵吃糖果也害怕裝扮會嚇到小孩！媽媽感到輕鬆」、「我們學校也沒有，因為不提倡吃糖果，而且不給糖就搗蛋其實是錯誤觀念，不對的行為」。
也有爸媽直言，「還有生日要帶禮物去分享這件事最好也給我強力禁止」、「我找幼兒園條件之一，就是不要過這些西洋打扮節日、生日不用發禮物」，少了準備服裝、道具的壓力，對家長而言輕鬆不少。
中元節怎麼過？園方做法被讚爆
不少網友好奇園方如何過中元節，原PO也分享學校的活動通知。園方規劃由老師帶領孩子進行簡單祭拜儀式，透過實際生活經驗認識中元普渡及傳統民俗文化。
不過，考量每個家庭的信仰與習俗不同，活動並非強制參加。若家長不同意孩子參與祭拜，老師會安排以旁觀、認識民俗文化的方式進行，讓孩子接觸傳統節日，同時尊重各家庭的選擇。
原PO也表示，自己一直覺得老師相當用心，平時即使沒有特別安排節慶活動，也不影響家長與孩子對學校的喜愛，認為每間幼兒園都有不同規劃，彼此尊重即可。
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一名媽媽近日在Threads分享與幼兒園老師的對話，當時她詢問是否要替孩子準備萬聖節服裝，老師直接回覆：「我們不過萬聖節喔，那不是台灣在地的節日，我們有過中元節。」讓原PO忍不住笑喊：「原來幼稚園也是有沒在過萬聖節的嗎？」
消息引起家長共鳴，不少人稱讚，「漸漸的妳會發現，不用辦活動的學校都是天使」、「我們私立的也沒有，不鼓勵吃糖果也害怕裝扮會嚇到小孩！媽媽感到輕鬆」、「我們學校也沒有，因為不提倡吃糖果，而且不給糖就搗蛋其實是錯誤觀念，不對的行為」。
中元節怎麼過？園方做法被讚爆
不少網友好奇園方如何過中元節，原PO也分享學校的活動通知。園方規劃由老師帶領孩子進行簡單祭拜儀式，透過實際生活經驗認識中元普渡及傳統民俗文化。
不過，考量每個家庭的信仰與習俗不同，活動並非強制參加。若家長不同意孩子參與祭拜，老師會安排以旁觀、認識民俗文化的方式進行，讓孩子接觸傳統節日，同時尊重各家庭的選擇。
原PO也表示，自己一直覺得老師相當用心，平時即使沒有特別安排節慶活動，也不影響家長與孩子對學校的喜愛，認為每間幼兒園都有不同規劃，彼此尊重即可。