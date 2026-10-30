2026台中國際旅展，今（30）日起一連4天在台中國際會展中心登場，屏東縣政府以山海景觀、特色遊程及旅宿資訊參展，結合墾丁馬拉松、四重溪溫泉季與元旦曙光路跑，向中部民眾招手，歡迎秋高氣爽季節到屏東旅遊。
屏東館於展期間規劃多項限定優惠及互動活動，包括首日邀請創作者「KI笑人生」分享屏東私房玩法，另安排「南國四寶」見面會，提供民眾合影互動。此外，完成館內指定任務，還可以參加「好禮四重抽」，把精彩好禮帶回家。
縣府交通旅遊處副處長張瑞裕表示，屏東秋冬活動將一波接一波接力登場，11月15日舉辦「2026屏東墾丁日本航空國際馬拉松」，12月4日四重溪溫泉季登場；「2027屏東風域曙光路跑」則於元旦清晨在滿州佳樂水舉行，讓跑者沿海岸線迎接新年。
張瑞裕指出，除了路跑及泡湯行程，屏東也透過單車旅遊季推廣慢遊，讓旅人馳騁在山海景點與鄉間路線間，建議可以搭配恆春半島周邊景點、在地美食及特色旅宿，規劃多日行程。
針對團體市場，縣府持續推動「再來一屏！」獎勵旅遊計畫，鼓勵旅行業者開發遊程。符合資格的10人以上國外入境團或國內銀髮旅遊團，走訪指定兩處景點並入住合法旅宿，可由旅行業者依規定申請獎助。
其中，國內銀髮團客每人最高獎助4000元，境外團客每人最高4500元；自高屏地區以外入境的旅行團，另有每團1萬元加碼補助。相關資格及申請條件，依計畫規定辦理。
縣府另推出「屏管家」AI智慧旅遊助理，整合即時大眾運輸資訊、多語服務及個人化行程推薦，協助旅客以手機規劃行程。活動及交通資訊可至「屏東旅遊網」https://www.i-pingtung.com/）與「屏東GO好玩」、「屏東GO交通」社群查詢。
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張瑞裕指出，除了路跑及泡湯行程，屏東也透過單車旅遊季推廣慢遊，讓旅人馳騁在山海景點與鄉間路線間，建議可以搭配恆春半島周邊景點、在地美食及特色旅宿，規劃多日行程。
針對團體市場，縣府持續推動「再來一屏！」獎勵旅遊計畫，鼓勵旅行業者開發遊程。符合資格的10人以上國外入境團或國內銀髮旅遊團，走訪指定兩處景點並入住合法旅宿，可由旅行業者依規定申請獎助。
其中，國內銀髮團客每人最高獎助4000元，境外團客每人最高4500元；自高屏地區以外入境的旅行團，另有每團1萬元加碼補助。相關資格及申請條件，依計畫規定辦理。
縣府另推出「屏管家」AI智慧旅遊助理，整合即時大眾運輸資訊、多語服務及個人化行程推薦，協助旅客以手機規劃行程。活動及交通資訊可至「屏東旅遊網」https://www.i-pingtung.com/）與「屏東GO好玩」、「屏東GO交通」社群查詢。