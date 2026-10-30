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根據最新山水民調顯示，高雄市長陳其邁施政滿意度達84.4％，另有84.8％受訪市民以身為高雄人感到光榮，呈現市民對市政推動的肯定及對城市的認同，其中18至29歲受訪者的施政滿意度達93.3％，城市光榮感則90.7％。值得注意的是，陳其邁不僅在年輕族群與民進黨支持者中獲得壓倒性好評，甚至還獲得超過六成的藍白支持者肯定。該份民調結果顯示，市長滿意度部分，非常滿意為44.8％、還算滿意為39.6%、不太滿意為8.1%、非常不滿意為2.5％、「很難說／不知道／沒意見」為4.8％、拒答為0.1%。進一步交叉分析發現，年齡方面滿意度高的前三名為18至29歲，高達93.3％；其次是40至49歲，為86.6％；之後是70歲以上，為84.2％。政黨傾向方面，民進黨支持者有98.3％滿意，國民黨支持者對陳其邁也有60.5%滿意，民眾黨支持者有64.2%滿意，不偏任何黨則有74.2％滿意，其他有77.5％滿意，拒答政黨傾向者有70.0%滿意。另外從受訪民眾所在行政區進行分析，左營楠梓區有81.1％滿意，前鎮小港區有89.0%滿意，旗津鼓山鹽埕區與林園大寮區均有89.5%高滿意度。至於身為高雄市民的光榮感部分，覺得非常光榮為42.2％、還算光榮為42.6%、不太光榮為6.6%、非常不光榮為1.6％、「很難說／不知道／沒意見」為6.9％、拒答為0.2%。交叉分析發現，年齡方面前三名為18至29歲，高達90.7％，其次是40至49歲，為87.1％，之後是50至59歲，為83.8％。政黨傾向方面，民進黨支持者有97.0％感到光榮，國民黨支持者有63.3%，民眾黨支持者有66.7%，不偏任何黨有75.4％，其他有82.3％，拒答政黨傾向者有76.8%感到光榮。行政區方面，具指標性的左營楠梓區為80.7％感到光榮，前鎮小港區為83.4%，旗津鼓山鹽埕區為90.1％，林園大寮區則為91.9%感到光榮。