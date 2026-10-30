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藍綠基本盤緊咬！「中立選民」柯志恩暫時占上風

賴瑞隆吃下青壯年票 柯志恩搶攻中高齡

高雄選區版圖拉鋸！柯、賴各有強勢票倉

賴瑞隆看好度領先近15% 陳其邁滿意度破7成

2026年九合一選舉將於11月28日登場，高雄市長選戰提前陷入激戰！《ETtoday民調雲》最新民調顯示，民進黨候選人賴瑞隆支持度為43.2％，國民黨候選人柯志恩則有43.1％，雙方僅差 0.1個百分點，幾乎呈現五五波。值得注意的是，仍有12.7％選民尚未決定或沒有意見，誰能成功爭取這批選票，恐成左右選情的關鍵。根據調查結果顯示，賴瑞隆以43.2％支持度微幅領先柯志恩的43.1％，其他候選人方面，司法改革黨張靜支持度為0.3％，王肇民及洪方隆各為0.1％；另有12.7％受訪者尚未決定或沒有意見，0.5％表示不投票或投廢票。從政黨傾向分析，藍綠支持者的基本盤都相當穩固，民進黨支持者有94.2％支持賴瑞隆，國民黨支持者則有97.6％支持柯志恩；不過，在不支持任何政黨的中立選民中，柯志恩獲得38.8％支持，明顯高於賴瑞隆的20.6％，另有38.5％尚未決定或沒有意見，成為選戰中的重要變數。候選人好感度方面，柯志恩的正面評價合計35.1％，略高於賴瑞隆的33.5％；負面評價則是賴瑞隆30.9％，高於柯志恩的26.8％。其中，表示「非常討厭」賴瑞隆的比例達21.3％，「非常討厭」柯志恩則為16.3％，顯示兩人的支持度雖然幾乎打平，民眾對候選人的觀感仍有不同落差。進一步分析年齡與性別差異，賴瑞隆在20至49歲族群占有優勢，20至29歲支持度達51.5％，30至39歲更達51.9％，40至49歲則為44.1％；柯志恩則在50歲以上族群領先，50至59歲支持度為44.3％，60歲以上更達52.3％。性別方面，男性受訪者中，柯志恩以46.3％支持度領先賴瑞隆的42.1％；女性選民則由賴瑞隆以44.3％勝過柯志恩的39.9％。學歷部分，柯志恩在研究所以上族群獲得49.6％支持，至於專科、大學及高中職以下學歷者，兩人支持度則相對接近。從高雄市各選區來看，藍綠雙方各有優勢區域，柯志恩在第4、5、7、9及11選區支持度較高，其中第5選區，也就是大社、仁武、鳥松、大樹，柯志恩以55.0％領先賴瑞隆的28.8％；第11選區林園、大寮，柯志恩也以53.0％勝過賴瑞隆的31.1％。此外，在第4選區左營、楠梓，柯志恩支持度為50.1％，賴瑞隆為34.8％；第9選區鳳山，柯志恩以47.7％領先賴瑞隆的41.3％；第7選區三民，柯志恩則獲45.9％支持，賴瑞隆為34.0％。賴瑞隆則在第1、2、3、6、8及10選區占上風，其中第2選區茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮，賴瑞隆支持度高達62.2％，大幅領先柯志恩的24.0％；第6選區鹽埕、鼓山、旗津，賴瑞隆也以61.8％，大贏柯志恩的23.3％，取得明顯優勢。整體而言，兩人各有強勢票倉，最終勝負仍有待選戰後續發展。除了支持度呈現拉鋸，民調中的「當選看好度」則由賴瑞隆取得優勢，有51.6％受訪者看好他當選高雄市長，36.8％看好柯志恩，雙方相差14.8個百分點。另一方面，現任高雄市長陳其邁的施政滿意度則達71.9％，不滿意度為24.4％；在滿意陳其邁施政表現的受訪者中，有76.4％支持賴瑞隆，支持柯志恩的比例為13.1％。投票意願方面，受訪市民有90.4％表示願意投票；在表態選民中，94.6％表示自己的投票選擇相當堅定。不過，整體仍有12.7％受訪者尚未決定或沒有意見，在藍綠支持度幾乎持平的情況下，這批選民的流向可能成為選戰後續的重要觀察指標。本次民調由東森民調雲股份有限公司執行，調查時間為2026年10月20日至25日，對象為設籍高雄市38個行政區、年滿20歲以上民眾，採分層比例抽樣，透過EDM及手機簡訊進行網路問卷調查，共回收有效樣本1,338份。在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.68個百分點，並依性別、年齡、行政區及教育程度進行連續性檢定加權。