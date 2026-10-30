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市場囝仔攜手漁村子弟！李四川：永遠跟基層站在一起

攤商熱情挽手求簽名

新北市長候選人李四川今（30）日上午與新北市長侯友宜共同前往板橋幸德市場掃街，受到攤商與採買民眾熱情歡迎，握手、合照人潮絡繹不絕，沿途「李四川凍蒜」聲迴盪市場，許多民眾比出象徵李四川3號的「OK」手勢，現場高喊「票投3號，侯李萬事OK！」侯友宜表示，自己與李四川都是從基層拚上來，同心同力為新北打拚，懇請所有市民好朋友支持李四川，接棒繼續推動市場改造及各項建設，為新北做得更好。「票投三號，侯李萬事OK！」兩人掃街前共同喊出口號，展現團結氣勢。李四川表示，非常感謝侯友宜市長陪同掃街，侯市長在市場長大，自己則在漁村長大，兩人每次回到市場、握住每位鄉親的手，就像回到家一樣的溫暖。他感謝里長、議員及基層鄉親一路支持與鼓勵，一定會全力以赴，接下侯市長交下來的這一棒，永遠跟基層站在一起，好好為新北建設打拚。侯友宜表示，市場最能直接聽到基層的聲音，自己也經常到市場與市民交流。今天與李四川站在一起，就是要一起向鄉親拜託，支持李四川延續建設腳步，從市場改建、改造到各項公共建設，讓李四川接棒後都能做得更好。李四川與侯友宜走進市場後，沿途與攤商及採買民眾熱絡互動，簽名、合影、自拍樣樣來，採買民眾見兩人前來，興奮高呼凍蒜。掃街過程中，侯友宜更高舉雙手比出OK手勢，向鄉親懇託支持李四川，民眾也紛紛比出3號的手勢熱情回應，不時高喊「加油」、「凍蒜」，樓上住戶也熱情向李四川及侯友宜揮手致意，市場一路充滿歡笑聲及凍蒜聲，熱鬧沸騰。除了有攤商特別邀請李四川在衣服上簽名，許多合照民眾更挽著李四川的手，高呼「一定要當選！」幸德市場管委會主委林銘堂並送上菜頭及蒜苗祝福高票當選，沿途許多攤商也送上菜頭、鳳梨、柿子，象徵好彩頭、好運旺旺來、柿柿如意，還有店家送上招牌雞肉，為李四川補充體力，透過自家商品傳遞支持與祝福，展現市場濃厚的人情味。今日掃街行程，新北市議員曾煥嘉、議員候選人周韋翰、鄧凱勛及多位在地里長也共襄盛舉，與侯友宜、李四川攜手爭取鄉親支持。