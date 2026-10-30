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▲春安國小黃維民校長(左二)頒贈感謝狀給流設系曾依庭老師，（圖／嶺東提供）

▲嶺東科大流設系手作42套變裝服，提供春安射幼小朋友走秀迎萬聖節，雙方歡樂大合照。（圖／嶺東提供）

嶺東科技大學流行設計系30日與春安國小附設幼兒園合作舉辦萬聖節變裝活動，幼兒穿上42套創意服裝登台走秀，有南瓜、草莓、科學怪人等變裝服飾，全由流設系學生親手製作，萌樣超吸睛，不僅讓大學生將課堂設計帶入實際情境，也能學習依穿著者需求調整作品。這場「萬聖時尚萌力秀——大手牽小手・創意變裝趣」，由流行設計系教師曾依庭帶領二年級學生，結合「舞台配飾設計」課程，運用不織布及多元複合媒材，經過兩週密集製作與課後實作，完成各式節慶造型。學生從主題發想、造型設計、素材選用到製作，逐步將構想轉化為服裝，再由春安附幼小朋友穿上作品展演。熟悉的南瓜與科學怪人之外，也有草莓等童趣造型，讓萬聖節變裝多了不同選擇。曾依庭表示，課程安排學生經歷發想、製作、實地應用及成果展演，在過程中培養專業技能、團隊合作與解決問題的能力。服裝交由幼兒穿著，也讓學生必須從使用者角度思考，透過互動了解需求，調整設計並累積實務經驗。對幼兒而言，穿上創意服裝參與走秀，除了感受節慶氣氛，也能透過角色造型及舞台表現，發揮想像力與表達能力，讓不同年齡的學生在活動中交流。流行設計系主任陳高生表示，設計教育應將專業融入生活，透過與幼兒園合作，讓學生在真實情境中運用所學。未來將持續推動跨域合作，增加實務應用機會，深化學校與在地社區的連結。