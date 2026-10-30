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獨立遊戲展邁入5週年 展覽規模最大

▲「G-EIGHT獨立遊戲展」展覽平面圖。（圖／巨罷娛樂提供）

《活俠傳》限定聯名T-shirt套票 11/2 KKTIX、ibon開賣

▲「2026 G-EIGHT X《活俠傳》聯名 T-shirt 套票」，ibon為白色款，KKTIX則為黑色款。（圖／巨罷娛樂提供）

「G-EIGHT獨立遊戲展」相關資訊

台灣獨立遊戲盛會「G-EIGHT獨立遊戲展」即將邁入5週年！主辦單位巨罷娛樂今（30）日公布最新售票資訊與首波跨界合作亮點，「G-EIGHT獨立遊戲展」將於12月4日到12月6日在台北花博爭艷館登場，參展規模創下歷屆新高，集結172組參展單位、263款獨立遊戲。門票預計11月2日中午12點起在KKTIX與全台7-11 ibon開賣，首波售票也和國產人氣武俠遊戲《活俠傳》推出限量聯名套票。「G-EIGHT獨立遊戲展」是2022年開始，由知名創作者6tan、湯瑪士及李勇霆（偷泥）共同創辦，秉持「由玩家籌辦、屬於玩家的電玩展」精神，致力讓台灣與世界各地的優秀獨立遊戲作品被更多人看見。迎接5週年，本次展覽共有172個參展單位與263款遊戲同場狂歡，參展國家和地區涵蓋台灣、日本、韓國、中國、澳洲、馬來西亞、菲律賓、越南及智利等，其中智利是首度參展的國家，將帶來異國風情與獨特風格的創作，為玩家提供豐富多樣的試玩體驗。為慶祝5週年里程碑，G-EIGHT首波聯名活動特別和獲獎無數的台灣原創單機武俠 RPG《活俠傳》合作，《活俠傳》由獨立團隊「原始鳥熊 Obb Studio」開發，上市後不僅在全球創下突破30萬套的銷售佳績，更曾榮獲G-EIGHT「大乾爹時代獎」全年齡獨立遊戲第一名。本次大會推出「2026 G-EIGHT X《活俠傳》聯名 T-shirt 套票」，定價1280元，套票包含獨家聯名T-shirt（單售980元）與單日入場券乙張（300元），採取現場取貨方式。套票特別設計黑色與白色兩款主題，ibon售票平台獨家販售「白色款」聯名T-shirt套票，限量200組。KKTIX 售票平台獨家販售「黑色款」聯名T-shirt 套票，限量200組。另外，官方也推出預購限定的「5週年雙人票」，內含兩張單日票，售價555元，以及極具收藏價值的限量「爹！終身票」，售價8888元，僅限8名並於KKTIX販售，內含G-EIGHT 2026限定全套周邊收藏與終身入場參觀資格。2026年12月4日（五）至12月6日（日）11:00～19:00台北花博爭艷館11月2日中午12點起